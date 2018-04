Hubnutí? Změnit jídelníček nestačí

Pouhé vyškrtnutí přeslazených a tučných potravin z jídelníčku úspěch nezaručuje. "Faktorů ovlivňujících naši váhu je mnoho a je nutné řešit je všechny," říká výživový specialista Petr Havlíček.

Čím by měl člověk, jenž chce shodit nadbytečné kilogramy, začít?

Vzhledem k tomu, že každý z nás je úplně jiný, ať už z hlediska genetické výbavy, či vnějších faktorů, které nás obklopují, je lepší problematiku konzultovat s odborníkem. Tak se pravděpodobně najde optimální systém změn, jež jsou pro daného jedince trvale udržitelné. Vždyť nejde jen o změnu stravování, ale o řadu úprav životního stylu, jejichž cílem by nemělo být jen hubnutí, ale i celkově lepší pocit a zdravotní stav.

U některých lidí může za nadváhu hektický životní styl, stres, psychické problémy. Do jaké míry ovlivňuje naši váhu psychika?

Z naší praxe víme, že právě emoce a prožitky, a to nejen ty aktuální, ale i ty, které si nevyřešené neseme z minulosti, jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, jež naše stravování ovlivňují. Bez jejich nápravy půjde vždy jen o jednorázové výkřiky bez dlouhého trvání, jež pravděpodobně skončí jen dalším jojo efektem a poklesem důvěry v sebe sama. Dnes už ale také naštěstí víme, že tento mechanismus funguje i opačně. Stravování může tedy do značné míry ovlivňovat i naši psychiku. Řešení obou záležitostí by tak mělo jít ruku v ruce.

Které stravovací stereotypy Čechů považujete za nejhorší?

Jednoznačně preferenci kvantity před kvalitou. Také se vytrácí to, co i v našem regionu v minulosti fungovalo, kdy jídlo bylo jedním ze sjednocujících společensko-sociálních faktorů. Zapomínáme si jídlo vychutnávat, spíše jím velmi často řešíme své negativní prožitky a emoce.

Jak přelstít při pohledu na šťavnatý steak či smažený řízek vlastní chutě a dát raději přednost třeba zdravější rybě s bramborovou kaší?

Buď si uvědomím, co je pro mě a mé tělo dobré a prospěšné, a pak se nebudu muset přemlouvat, nebo si k tomuto poznání nedojdu a budu se věčně trápit. Nicméně jednou za čas není problém dát si cokoli, pokud se obecně stravuji dobře. A na steaku z kvalitního masa, který si v klidu a pohodě sním, nevidím nic špatného.

