I jedna e-cigareta pozmění krevní cévy, varují vědci

Pouhá jedna elektronická cigareta má dočasný negativní vliv na funkci krevních cév, zjistila americká studie publikovaná v časopise Radiology. Změny kardiovaskulárních funkcí se týkají i vapingu e-cigaret bez nikotinu. Vědci však stále nezjistili, která konkrétní látka změny v krevním řečišti způsobuje. S odkazem na studii o tom informoval server CNN.

Vědci využili skeny z magnetické rezonance, díky kterým zjistili změny v průtoku krve u zdravých lidí, a to už po jednom použití e-cigarety.

"Po několika minutách se vše vrátí do normálu. Někdo by tedy mohl říct, že se nic velkého nestalo. Ale pokud někdo vapuje pravidelně, tak je zde možnost, že postupem času se věci už tak snadno normalizovat nebudou," upozornil radiolog a biofyzik Felix W. Wehrli z University of Pennsylvania.

Jeho tým naměřil negativní změny u 31 lidí, kteří nikdy v životě nevapovali nebo nekouřili. I přes jejich zdravé vedení života zachytili po vapingu příznaky, které mohou vést k vývoji různých kardiovaskulárních nemocí včetně aterosklerózy. Vývoj takových nemocí však trvá několik let. Ohrožení jsou tedy lidé, kteří vapují dlouhodobě a pravidelně.

Jedná se o jednu z několika studií, které v posledních měsících zkoumaly negativní účinky vapingu na krevní cévy, plíce či mozek. Například v květnu vědci zjistili, že příchutě do e-cigaret mají toxické účinky a mohou způsobovat různé záněty.

"Používání e-cigaret roste a s ním i data, jež dokazují jejich potenciální škodlivost. Kromě škodlivosti nikotinu jsou e-cigarety také dalším potenciálním zdrojem vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Navíc až nepřiměřené silně cílí na mladé lidí," konstatovala květnová studie, na níž se podíleli lékaři z lékařské fakulty v University of Massachusetts.

Přesto se většina vědců stále shoduje na jednom, a sice že e-cigarety jsou stále mnohem méně škodlivé než cigarety i přesto, že nikdo zatím pořádně neví, co přesně člověku v plících způsobují.