Jak je to doopravdy s mlékem: škodí, nebo prospívá?

Pokud si nedokážete představit ráno bez sklenice mléka k snídani, měli byste zpozornět. Otázka, pokud je mléko spíše zdraví prospěšné, či je tomu přesně naopak, se neustále opakuje. Odpovědět na ni však není zas až tak jednoduché.

Tvrzení proti tvrzení

Někteří ho milují, druzí nenávidí. Tak by se ve zkratce dal shrnout přístup společnosti k mléku. Konzumenti mléka si nemůžou vynachválit vitaminy a živiny, které mléko obsahuje, jeho odpůrci zase argumentují tím, že lidé jsou jediní na světě, kteří konzumují mateřské mléko jiného druhu než svého, ještě k tomu v dospělosti. Mléko je také, například podle celostní a východní medicíny, označováno za příčinu mnoha zdravotních potíží. Zapříčinit může špatnou cirkulaci tekutin, zhoršit imunitu nebo způsobit střevní, gynekologické nebo dýchací potíže.

Mléko jako zdroj vitamínů?

Mléko skutečně obsahuje velké množství prospěšných minerálů, najdeme v něm vápník, hořčík, draslík, sodík, chlor, fosfor, železo, zinek, měď a selen a jod. Z vitaminů pak B a C, a také A, D, E a K, které jsou rozpustné v tucích. Největší význam má však mléko co se obsahu vápníku týče, vzhledem k tomu, že ten se v našem těle stará o správný růst kostí a zubů, srážlivost krve, a hraje také důležitou roli při tvorbě enzymů a hormonů. Je však otázkou, zda-li tyto látky do těla skutečně dostáváme. Odpůrci mléka totiž argumentují tím, že průmyslově zpracované mléko nemá s tím přírodním společného vůbec nic, protože se kvůli procesu pasterizace všech enzymů a mikroorganismů zbavuje.

Každý organismus je jiný

Čím jsme starší, tím hůře náš organismus s mlékem dokáže pracovat. To je prostě fakt. S rostoucím věkem klesá schopnost trávení mléčného cukru, právě zde vzniká intolerance na laktózu. Ať už se v souboji odpůrců a příznivců mléka stavíte na jakoukoliv stranu, někdy si prostě vaše tělo řekne samo, co mu vyhovuje, a co ne.

Dejte zelenou brokolici a kapustě

Pokud patříte mezi ty, kterým mléko neprospívá, nemusíte mít strach. Existuje velké množství alternativ, kterými můžete mléko ve svém jídelníčku nahradit. S vápníkem vám spolehlivě pomůže například brokolice, špenát, celer, losos nebo kapusta. Pokud vám mléko prostě chutná a nechcete o něj úplně přijít, jsou vhodnou volbou bezlaktózové produkty. "Bezlaktózové výrobky mají tu výhodu, že jsou chuťově srovnatelné s výrobky obsahujícími mléko, a stejně jako ony obsahují velké množství bílkovin. Oproti nim jsou však lehké, skvěle stravitelné, bez konzervantů a s nízkou kalorickou hodnotou, ocení je tak i vyznavači zdravého životního stylu," vypočítává výhody takových potravin Petra Hlavínová, manažerka společnosti Meggle, v jejíž bezlaktózové řadě najdete mléko, smetanu, ale také velmi oblíbený cottage cheese. Tyto výrobky však rozhodně nejsou určené pouze pro lidi s intolerancí. "V případě konzumace mléka platí rozhodně tvrzení, že všeho má být s mírou. Někteří jedinci to však s množstvím mléčných výrobků přehání, výsledkem pak můžou být například problémy s nadměrným výskytem akné, zvýšená hladina cholesterolu a jiné zdravotní problémy. Proto je vhodné zařadit do jídelníčku i bezlaktózové varianty oblíbených mléčných výrobků, i pokud intolerancí zrovna netrpíte," potvrzuje fitness trenér a výživový specialista Vladimír Koukal.