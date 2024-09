Jak mohou rostlinné léky pomoci v době rizika virových infekcí?

Příznaky onemocnění Covid-19 mohou být od zcela nenápadných, těžko odlišitelných od jiných viróz, až po typické příznaky: horečka, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů, únava.

Léčba se zaměřuje na ovlivnění příznaků (proti horečce, bolesti, na odkašlání nebo tlumení kašle). Vhodný přípravek vám poradí v lékárně.

Při léčbě příznaků virových onemocnění je možné použít i léky vyrobené z rostlin. Ty dokážou ovlivnit zejména problémy dýchacího ústrojí a podpořit imunitu. Další skupiny přírodních léků zase pomáhají stabilizovat psychiku, která zásadně ovlivňuje stav lidské imunity.

Kořen hořce

Několik studií prokázalo, že právě extrakt z kořene hořce může pozastavovat množení koronaviru, který vyvolal v roce 2012 epidemii onemocnění SARS.

Kořen hořce je obsažen v několika lécích a doplňcích stravy, které lze zakoupit v lékárnách. Léky a doplňky mohou mít někdy podobné složení, ale zpravidla se liší dávkováním a svým účelem. Obecně: léky slouží k prevenci a léčbě nemocí, potravní doplňky k doplnění běžné stravy. O tom, kdy zvolit lék a kdy doplněk stravy pojednávají články na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/leciva/jaky-je-rozdil-mezi-doplnky-stravy-a-volne-prodejnymi a http://www.sukl.cz/leciva/jaky-je-rozdil-mezi-doplnky-stravy-a-volne-prodejnymi?highlightWords=dopl%C5%88ky+stravy.

Léky s obsahem hořce v kombinaci s dalšími bylinkami, jako je prvosenka jarní, sporýš lékařský, šťovík kyselý a černý bez, pomáhají rozpouštět a vylučovat hlen a ulevit od příznaků virových i bakteriálních onemocnění cest dýchacích, jako jsou kašel, bolest v krku, rýma a podobné. Mohou zmírnit příznaky virových onemocnění, a tím mnohdy snížit riziko komplikací.

Kořen jihoafrické pelargonie

Ulevit od příznaků dýchacích cest pomáhá také extrakt z kořene jihoafrické pelargonie (Pelargonium sidoides), u které byl laboratorně prokázaný protivirový účinek. Extrakt z této byliny brzdí rychlé množení virů, a tak působí proti šíření infekce, podporuje také protivirovou imunitu. Rostlina vstoupila do dějin medicíny poté, co se osvědčila v léčbě tuberkulózy. Pak se na ni na mnoho let zapomnělo, protože nemoc dnes úspěšně léčí antibiotika.

V současnosti se lék na bázi extraktu z Pelargonium sidoides v ČR používá ke zmírnění příznaků u akutních respiračních onemocnění virového původu, které se projevují suchým nebo vlhkým kašlem, zvýšenou teplotou či horečkou. Mluvíme o akutní bronchitidě (zánět průdušek), který bývá často provázen i zánětem horních cest dýchacích (rýma, ucpaný nos, bolest v krku). Lék s obsahem extraktu z jihoafrické pelargonie s označením EPs 7630 totiž nejen že zmírňuje příznaky nemoci, v klinických studiích též zkracoval dobu pracovní neschopnosti.

Kořen lékořice

Tato bylina se používá při onemocnění horních cest dýchacích, ulehčuje odkašlávání. V roce 2003 proběhla studie, která potvrdila, že látky této byliny dokážou bojovat s některými typy z rodiny koronavirů. Zpomalují také jejich šíření a schopnost organismus zabránit napadení buněk virem. Nabízí se tak možnost využití extraktů lékořice k pomocné léčbě COVID-19.

Nejen léčivé rostliny mohou pomoci, je dobré také zvýšit obranyschopnost organismu. K tomu pomáhají kromě dostatku vitamínů také například látky odborně označované jako beta glukany, obsažené v léčivých houbách.

Imunitu podpoří i snížení stresu

Epidemie Covid -19 navíc ukázala, že strach z nemoci může zdravotní stav zhoršovat. Psychické zdraví má totiž velký vliv na dostatečnou imunitu člověka. Jak pomáhají léčivé rostliny a léky z nich vyrobené?

Levandule

Lidé se pokoušejí zvládat úzkost s pomocí rostlin odedávna. Existuje celá řada rostlin, které se tradičně využívají k léčbě úzkosti a nespavosti, v současnosti máme k dispozici následující registrovaná rostlinná léčiva.

Na úzkost pomáhá levandulová silice. Úzkost se obvykle projevuje nezastavitelným kolotočem negativních myšlenek a očekávání a takovéto opakující se psychické stavy se často projeví fyzickými projevy, jako jsou například napětí svalů, bušení srdce, zažívací potíže, nevolnost, nespavost či různé bolesti bez objektivního nálezu při vyšetření.

Lék s obsahem levandulové silice můžete zakoupit bez lékařského předpisu.

Plusem je, že stejně jako jiné výše zmíněné rostlinné léky prošel přísným schvalovacím procesem, stejným jako jiné léky. To znamená, že se u něj kromě bezpečnosti zkoumal i účinek potvrzený vědeckými studiemi.

Kozlík, mučenka, meduňka, chmel a další

Dalšími rostlinnými léky na psychické potíže, které pomáhají na spaní a uklidnění, jsou pak léky, v kterých je kozlíkový kořen. K dispozici jsou také rostlinné léky složené ze směsí bylin, které obsahují list meduňky, kořen kozlíku a list máty, nať třezalky, nať mučenky, list hlohu, květ chmelu a květ černého bezu.

Rozchodnice růžová

Dlouhodobý nebo nadměrný stres mohou oslabovat imunitu. Proto je dobré v krizových situacích pamatovat na dostatek pohybu a relaxace a nezapomínat na kontakty s přáteli. Pomoci mohou i tzv. adaptogeny, tedy látky, které nám pomohou adaptovat se na nově vzniklou situaci - stres. Jedním z nich je výtažek z oddenku vysokohorské rostliny jménem rozchodnice růžová (Rhodiola rosea). V lékárnách je dostupný též jako lék ve formě tablet.