Jak uvolnit stres? V USA hází o zeď s černými panenkami

V americkém státě New Jersey zmizely z regálů prodejen černé hadrové panenky. Ty nabízel ve městě Bayonne obchodní řetězec One Dollar Zone, přičemž výrobce panenky propagoval jako takzvané Feel Better Dolls (panenky pro lepší pocit). Zákazník s nimi má házet o zeď, aby tak uvolnil svůj stres. Zprávu přinesly servery The Independent a NY Post.

Černé panenky s barevnými dredy mají na sobě přiložený vzkaz: Prostě ji jen vezměte za nohy, a když s ní praštíte, tak nezapomeňte zařvat: "Cítím se dobře. Cítím se dobře." Státní zákonodárkyně Angela McKnightová shledala podivnou hračku jako "urážlivou a znepokojující, a to na několika úrovních".

"Očividně to nevhodně reprezentuje černocha a navádí to lidi k tomu, aby do ní bouchali nebo s ní švihli o zem. Pro rasismus není na světě místo a já to nebudu tolerovat, obzvlášť v této oblasti ne," napsala McKnightová na svém facebooku.

Hadrovou panenku za dolar odsoudil také místní starosta Jimmy Davis. "Odmyslím-li si ten šok z toho, že se v naší komunitě prodával takový produkt, tak jsem zároveň vděčný za lidi, kteří si toho všimli a okamžitě se k tomu vyjádřili. Nebudeme tolerovat žádný symbol nenávisti," napsal rovněž na svém facebooku.

Prezident obchodního řetězce One Dollar Zone oznámil, že na základě stížností už byla z regálů stažena přes tisícovka panenek. Zároveň se za vzhled panenek a jejich "doporučeného použití" omluvil a přiznal, že společnost si dostatečně neověřila vzhled nových produktů předtím, než je dala do distribuce. Výrobce panenek firma Harvey Hutter Co. z New Yorku podle slov dodavatele Global Souvenir Marketing už s podnikáním skončila.