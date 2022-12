Jak vidí topnou sezonu vaše oči

Zima může pro zdraví očí znamenat větší riziko než letní měsíce plné slunce. I zde platí, že prevence je vhodnější než řešení následků. Jak se v zimě vyhnout pálení, podráždění, únavě očí a slzení?

Suchý vzduch, kam se podíváš

Naše smysly dokážou ihned rozpoznat teplo a zimu, ale k množství vlhkosti ve vzduchu jsou méně citlivé. Pokud je tedy v místnosti suchý vzduch, poznáte to až později kvůli pocitu napnuté pokožky a potřebě častěji mrkat. Právě pro oči přitom může být suchý vzduch velmi nezdravý. "V zimě se oční lékaři ve svých ordinacích častěji setkávají s projevy syndromu suchých očí, tedy s narušením tvorby slzného filmu, které se projevuje podrážděním, začervenáním, nadměrným slzením a pocity únavy, pálením a řezáním. Pokud se u vás některý z těchto projevů objeví, navštivte co nejdříve svého očního lékaře. Přehlížení příznaků a neustálé dráždění oka může vést k závažnějším komplikacím," říká MUDr. Jakub Šneberk, lékař z oční kliniky Lexum Praha Budějovická.

Se suchým vzduchem se setkáváme nejen uvnitř místností, ale také venku. Chladný vzduch v sobě totiž udržuje na rozdíl od vzduchu teplého méně atmosférických vodních par, tedy vlhkosti. Nezapomeňte proto o oči pečovat po celý den.

Sluneční brýle stále v kapse

Sluneční brýle s příchodem podzimu neodkládejte do spodního šuplíku skříně. Právě naopak. UV záření působí na spojivku a rohovku celý rok. Zatímco v létě můžeme oči ochránit před slunečními paprsky sklopením hlavy a pohledem do země, v zimě se paprsky odráží od sněhu zpět a dostávají se tak přímo do oka. "Pokud v zimě necháte na sněhu a slunci zrak bez ochrany, zvyšuje se riziko vzniku zánětu spojivek, ale také zánětu rohovky. To se vyznačuje pálením, řezáním a bolestí, které přichází tři až šest hodin po pobytu venku. Běžně se pro tento stav používá označení sněžná slepota," pokračuje MUDr. Šneberk. UV záření se může také spolupodílet na rozvinutí vážného poškození vnitřní části oka, které se projeví až v řádu let.

Za mlhou hustou tak...

Ať už trpíte krátkozrakostí, dalekozrakostí, nebo astigmatismem, připravte se na to, že v zimě uvidíte hůř. V šeru a mlze klesá kontrastní citlivost a tím i ostrost vidění a pohotovost reakcí. Zhoršuje se také vidění tmavých předmětů, což může být nebezpečné hlavně pro řidiče, kteří mohou přehlédnout překážku na silnici. "Pokud trpíte krátkozrakostí, je nutné v šeru a za tmy nosit přesně vykorigovanou refrakční vadu v brýlích či kontaktních čočkách. Díky tomu snížíte riziko potíží z noční krátkozrakosti. Pokud řídíte pravidelně, investujte do kvalitních brýlových čoček zlepšujících vidění za šera a nepříznivého počasí. Taktéž pokud se chystáte na operaci šedého zákalu, nešetřete na nitrooční čočce, kterou vám na míru doporučí ošetřující lékař." radí MUDr. Jakub Šneberk, lékař z oční kliniky Lexum Praha Budějovická.

Sedm tipů pro péči o zrak nejen v zimě

1. Důležitý je dostatek čerstvého ovoce a zeleniny s vitaminy A, C a E. Nezapomínejte také na omega-3 mastné kyseliny, lutein obsažený v zelené zelenině a vejcích nebo dostatek antioxidantů.

2. Nekuřte. Kouření zvyšuje například riziko onemocnění věkem podmíněné makulární degenerace.

3. Vyhýbejte se pobytu v zakouřených prostorech, kouř je pro oči dráždivý a neprospívá jejich zdraví.

4. Udržujte povrch oka dostatečně zvlhčený. Pomoci mohou dostatečný pitný režim, zvlhčující oční kapky bez konzervantů i zvlhčovače vzduchu.

5. Dodržujte doporučení svého očního lékaře ohledně nošení brýlí nebo kontaktních čoček.

6. Chraňte oči před UV zářením a nečistotami pomocí slunečních a ochranných brýlí.

7. Choďte pravidelně jedenkrát za jeden až tři roky na preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Frekvence závisí na vašem věku.