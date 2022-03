Jaká jsou nejčastější onemocnění nohou? Víme, jak jim předcházet

Ač se nejrůznější typy onemocnění nehtů a kůže dolních končetin v populaci vyskytují v poměrně hojném počtu, péče ze strany pacientů je stále nedostatečná. Přitom k včasnému odhalení, mnohdy i závažných onemocnění, může pomoci "pouhé" kvalitní pedikérské ošetření. Pedikúra sice sama a osobě neléčí, nýbrž ošetřuje, přesto se může na následné léčbě významně podílet. Jaké nemoci dolních končetin nás nejčastěji postihují a jak jim přecházet?

Mezi nejčastější onemocnění spadající do pedikérské péče patří hyperkeratotické změny kůže a okolí nehtů, mykotická onemocnění nehtů a kůže, zarůstající nehty, dystrofie nehtové ploténky, alergické projevy na ploskách nohou, změny ve struktuře nehtové ploténky spojené s užíváním léků nebo po onkologické léčbě a v neposlední řadě změny spojené s nedostatkem vitamínů a stopových prvků ve stravě.

Specifickou péči pak vyžadují změny způsobené úrazovým mechanismem v podobě hematomů, prasklin, stržení nehtu a následné infekce různého původu. Zvláštní kapitolu pak tvoří deformity nohy v oblasti prstů a plosek nohou.

Jaká jsou nejčastější onemocnění dolních končetin a jak je léčit?

Ideální prevencí před hyperkeratózou je prostorná obuv

Asi nejčastěji se vyskytující typ onemocnění je charakterizován ztluštěním vrchní vrstvy kůže a jejímu nadměrnému rohovatění. Vznik hyperkeratózy je často důsledkem běžné obrany před lokálním mechanickým drážděním vlivem zvýšeného tlaku nebo drhnutí. To často vede ke vzniku mozolů, otlaků, kuřích ok a prasklin, které se mohou snadno infikovat.

Prevence

"Ideální prevencí je péče pedikérky a zejména nošení vhodné a dostatečně prostorné obuvi," říká pedikérka Bis Bis, Hana Hubená.

Mykotické infekce nehtů a kůže mohou trvat i několik let

Ty jsou velkým a v populaci velmi rozšířeným problémem. Bývají způsobené nejčastěji kvasinkami nebo plísněmi a vznikají zejména ve vlhkém prostředí. Mykózy jsou snadno přenosné, vysoce nakažlivé a obtížně léčitelné. Řadí se do skupiny tzv. oportunních infekcí, které se objevují i opakovaně, i léta po proběhlé léčbě. Jsou zapouzdřené a při vhodných podmínkách se znovu aktivují. Jejich léčba vyžaduje velmi intenzivní péči v podobě pravidelné dlouhodobé aplikace kapek a mastí v řádech týdnů, měsíců až let. "Pokud se infekce neléčí, může časem přejít do chronického stádia a dokonce ohrozit i fungování vnitřních orgánů," varuje pedikérka. Projevy mykózy na kůži jsou velmi pestré, infekce vede ke svědění, olupování, šupinatění, zhrubění nebo i výsevu puchýřků. Nehty zpočátku mají nevinné zažloutlé zabarvení, postupně se mohou ztlušťovat či odchlipovat a jsou křehké.

Prevence

Při zkoušení nových bot mějte vždy ponožky, při návštěvách saun a bazénů noste vlastní pantofle a po každém umytí pečlivě mažte speciálním krémem s obsahem clotrimazolu. Pokud vám to denní režim dovoluje, noste spíše vzdušnou obuv a často ji měňte.

Se zarůstajícími nehty nemusíte nutně na chirurgii

Příčinou zarůstajících nehtů často bývá nevhodná, úzká obuv či špatná technika při stříhání nehtů. Roli mohou hrát i dědičné faktory, držení těla či dokonce technika chůze. Při zarůstání nehtu dochází k bolesti v oblasti nehtového valu, k otoku a tvorbě tzv. granulační tkáně, která mokvá. Díky stupňujícímu se zánětu se zvyšuje i bolest v oblasti celého prstu. "První cesta pacientů často vede na chirurgii, přesto si s těmito problémy ve velké míře při včasné návštěvě umí zkušená pedikérka poradit mnohdy komplexněji než chirurg. Rozhodně je ale nutné navštívit odbornou pomoc," uzavírá Hana Hubená z Bis Bis.

Prevence

Kromě vhodně zvolené obuvi, která by měla být dostatečně prostorná a pohodlná je důležité osvojit si správnou techniku stříhání nehtů.