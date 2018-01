Každý devátý holduje alkoholu čtyřikrát týdně

Každý devátý dospělý v Česku pije alkohol minimálně čtyřikrát týdně. Stejný podíl lidí, tedy 11 procent osob nad 18 let, si při svém typickém popíjení dá pět a víc půllitrů piva, aspoň pět sklenek tvrdého alkoholu či přes litr vína. Ukázal to průzkum, který si nechala vypracovat Liga otevřených mužů (LOM). Agentura Nielsen Admosphere se loni v říjnu na pití alkoholu ptala 1017 Čechů a Češek nad 18 let. Liga chystá kampaň Suchý únor, lidé při ní mají měsíc vydržet bez kapky alkoholu.

Podle poslední výroční zprávy o užívání drog v Česku přibývá lidí, kteří každý den pijí alkohol. Roste i podíl těch, kteří popíjejí nadměrně a hrozí jim závislost. Každý den alkohol předloni pilo asi 600 tisíc mužů a žen, sto tisíc z nich pak zvládalo pět a víc sklenic.

Průzkum pro LOM zjišťoval frekvenci pití i množství vypitého alkoholu. Použil se jednoduchý test na závislost - AUDIT C, popsal Miovský. Na hraně rizikového pití se pohybovalo 51 procent dotázaných mužů a 44 procent žen. Za hranicí, za níž vzniká závislost, byla pětina mužů a pět procent žen.

"To je ohromné číslo, ačkoli není překvapivé a koresponduje s jinými studiemi. Pití alkoholu u nás prostě není jen široce tolerované, je považováno za součást národní identity a kultury," uvedl přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský.

Podle průzkumu každý devátý dospělý v Česku pije alkohol minimálně čtyřikrát týdně. Čtvrtina si ho dopřeje dvakrát až třikrát za týden. Víc než třetina dospělých si pak dá skleničku či víc dvakrát až čtyřikrát do měsíce. Častěji pijí muži, vzdělanější a bohatší lidé.

Pět a víc sklenic piva, tvrdého alkoholu či přes litr vína si při typickém popíjení dá každý devátý dospělý. Tři z deseti dotázaných vypijí tři až čtyři sklenice. Celkem 61 procent lidí zkonzumuje jednu či dvě sklenice při běžném pití. "Menší počet sklenic alkoholického nápoje si v typický den, kdy něco pijí, dají spíše ženy než muži, lidé nad 55 let a lidé žijící na vesnicích," uvedla liga.

Každý týden si na posezení přes čtyři sklenice alkoholu dopřává 13 procent lidí. Dvě procenta dospělých toto množství vypijí každý den. Aspoň jednou do měsíce při jedné příležitosti si tolik alkoholu dá téměř polovina lidí.

Dvě pětiny lidí uvádějí, že jim alkohol pomáhá odpočinout si od starostí. Celkem 36 procent dotázaných ho spojuje s nějakým dobrodružstvím. Zhruba 16 procent Čechů a Češek pije, protože to dělají ostatní.

Na boj s nadměrným pitím se zaměřuje i národní protidrogový koordinátor. Kritizuje hlavně dostupnost alkoholu a snadný přístup dětí k alkoholickým nápojům. Podle zjištění Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti by problémy s pitím mohlo mít 1,6 milionu dospělých, velké riziko závislosti je u 900 tisíc osob.