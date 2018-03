Konec kocovinám? Brzy začneme pít alkoholovou náhražku

Během následujících deseti let alkohol vymizí ze západní společnosti. Nahradí ho syntetické pití, které bude navozovat stejné potěšení, nebude však toxické, a tak už nám nebude hrozit žádná kocovina. Říká to alespoň bývalý americký vládní poradce v oblasti léčiv. Informaci uvedl server ibtimes.co.uk.

Profesor David Nutt je považován za jakéhosi průkopníka v oblasti bezpečnějšího pití alkoholu. Věří, že je otázka jedné generace, než v západní společnosti převezme po alkoholu žezlo takzvaný alcosynth, který obsahuje podobné molekuly, vyvolává stejné účinky, avšak není zdraví tak škodlivý.

"V následujících deseti, dvaceti letech přestane západní společnost kromě výjimečných příležitostí pít alkohol," předpovídá Nutt. Z jeho tvrzení vyplývá, že by kocovina přestala být krutým následkem pití alkoholu nehledě na nízký počet přijímaných kalorií. V širším měřítku by to zachránilo životy milionům lidí.

"Alcosynth se stane preferovaným drinkem. Vidím to stejně, tak jako vidím, že tabák a cigarety během deseti let v západním světě vymizí a nahradí je elektronické cigarety," dodává ke své předpovědi profesor.

Alkohol byl podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2012 příčinou smrti 3,3 milionu lidí po celém světě, což je více než polovina toho, co mají na svědomí cigarety.

"Alkohol zabíjí více lidí než malárie, meningitida, tuberkulóza nebo horečka dengue. Nebylo by skvělé, kdybychom ho nahradili něčím, co prakticky nevede k žádné smrti? Šlo by o jeden z největších počinů v oblasti veřejného zdraví v naší historii," uzavírá humánní myšlenkou Nutt.