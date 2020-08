Kosmetika se srdíčkem pomůže handicapovaným dětem

Pomáhej krásou. To je heslo nového charitativního projektu české kosmetické společnosti Dermacol, který koncem srpna startuje ve spolupráci s Nadačním fondem Be Charity spisovatelky Báry Nesvadbové.

Každý, kdo koupí výrobek značky Dermacol označený růžovým srdíčkem s nápisem Pomáhej krásou, tak může až padesáti korunami z jednoho prodaného kusu přispět na projekty pro postižené děti a jejich rodiče. Ve značkových obchodech a na webu Dermacol bude kosmetika se samolepkou ve tvaru srdce v prodeji už na konci prázdnin, začátkem září se objeví v drogistických řetězcích. Tváří dobročinné kampaně, jejíž součástí je i uvedení nového parfému Iluze, je vedle Báry Nesvadbové herečka Jitka Asterová se svou dcerou Annou Linhartovou.

"Vždycky jsme skrze kosmetiku chtěli ženám přinášet nejen krásu, ale také spokojenost a šťastnější život. Nákupem výrobku se srdíčkem proto uděláte radost nejen sobě, ale i druhým. Jsme úspěšná firma - jednička na našem trhu dekorativní kosmetiky - a proto pomáháme," říká Věra Komárová, spolumajitelka rodinné společnosti a ředitelka strategie společnosti Dermacol.

Spolupráce s Bárou Nesvadbovou a s herečkami Jitkou Asterovou a Annou Linhartovou vznikla podle Věry Komárové přirozeně. "Jitka jako šarmantní maminka a Anička jako její dcera jsou ideálními tvářemi pro širokou skupinu žen, pro něž naši kosmetiku s láskou vyrábíme. A pokud jde o Bářin fond Be Charity, líbí se nám, že je v přímém kontaktu rodinami dětí, kterým vždy pomáhá adresně a sto procenty vybrané částky. Pomozte i vy a nakupte kosmetiku se srdíčkem, ať už ve značkových studiích Dermacol nebo na www.dermacol.cz," vyzývá Věra Komárová, podle níž je projekt spojením významných žen, do kterého šly všechny bez nároků na honorář. "Ženy podporují ženy a při tom vždy vzniká pozoruhodná síla a energie," dodává Komárová.

Mezi dvanácti výrobky dekorativní kosmetiky označenými samolepkou jsou jak trvalky, tak novinky značky Dermacol určené pro líčení tváře, očí a rtů. K těm patří například paletka rozjasňovačů na tvář, dlouhotrvající krycí Longwear Cover make-up, aktivní podkladová báze pod make-up White magic, zvýrazňující automatická tužka na obočí, ale i nové odstíny populární voděodolné fixy na oční linky či bombastické třpytivé dlouhotrvající lesky Crystal Crush v neodolatelných sedmi odstínech a nová objemová a pečující řasenka Mega lash v obalu s růžovo-zlatou metalizací.

Bára Nesvadbová, zakladatelka Be Charity, k tomu říká: "Jsem tolik vděčná, že všichni účastníci focení, jak herečky, tak fotografka, vizážisté, se vzdali honoráře v prospěch nemocných dětí. Spolupráce s Věrou je pro mne zázračná. Děkuju jí za její čistou důvěru a lásku, se kterou chce pomáhat. Na jejím životním příkladu je absolutně vidět, kolik zvládne chytrá a hodná žena. Prostě slovo hodná je obrovský kompliment."

Parfém s vůní lásky a dobra

"Pro nadaci Be Charity jsme vytvořili i speciální parfém Iluze, ve kterém se mísí jasmín a sladká krémová vanilka. Pro mě je ten parfém jako ztělesnění Báry. Bára Nesvadbová bude parfém prodávat spolu se svou stejnojmennou knížkou. V každém balíčku bude navíc informace, na jaký konkrétní projekt jeho koupí lidé přispěli. Parfém Iluze bude v prodeji také přes tradiční Be Charity bazárek, který se letos koná už 24. srpna," dodává Komárová, kterou potěšilo, že Bára Nesvadbová s fondem Be Charity šli do projektu z vlastní vůle a z přesvědčení, protože se jim Dermacol a jeho produkty líbí.

Ženy hezčí a svět štědřejší

Pomoc potřebným považují v Dermacol za samozřejmou. "Jsme rodinná firma a naše motto ´S láskou ke kráse měníme svět´ pro nás neznamená jenom vnější krásu, ale i tu vnitřní. Cítíme se být moderní, společensky odpovědnou společností a k té patří i spolupráce s lidmi, kteří dobročinnosti věnují svou energii, talent a své dobré srdce," je přesvědčena Věra Komárová.

Ta jako úspěšná manažerka i matka tří dcer propojila Dermacol už s řadou charitativních aktivit a inspirativních žen. Nejznámější značka tuzemské kosmetiky tak podporuje například nadaci Happy Hearts Petry Němcové, které poskytuje peníze na stavbu škol v zemích zasažených přírodními katastrofami, pomáhá Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové Volencové, s nímž barevně zkrášlují zdi českých a slovenských nemocnic, a nyní prohlubuje spolupráci i Nadačním fondem Be Charity.