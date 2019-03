Kouření zvyšuje riziko úmrtí kojence: každá cigareta se počítá

I jedna cigareta denně během těhotenství stačí k tomu, aby nastávající matka zvýšila riziko náhlého úmrtí svého novorozence. Vychází to ze studie amerického centra pro kontrolu nemocí a prevenci u narození/úmrtí kojenců. S odkazem na závěry studie publikované v časopise Pediatrics o tom informoval server CNN.

Studie analyzovala přes 20 milionů záznamů narození během let 2007-2011. Kolem 19 tisíc tvořily případy neočekávané smrti novorozenců. S každou cigaretou během těhotenství vzrostlo riziko takzvaného syndromu náhlého úmrtí kojence o sedm desetin procenta. Balíček cigaret za den takřka ztrojnásobí riziko náhlého úmrtí oproti dětem, které se narodí nekuřačce.

"Každá cigareta se počítá. Lékaři by měli se svými pacienty o tomhle mluvit a říkat jim, že by měli přestat. Je to nejlepší šance na snížení rizika náhlého úmrtí dítěte. A pokud nemohou, tak aspoň jim říct, že ke snížení rizika pomáhá i vzít si o cigaretu méně," tvrdí vedoucí studie Tatiana Andersonová, neuroložka z Dětského výzkumného institutu v Seattlu.

Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) byl v minulém století dlouho nevysvětlitelným fenoménem. Až sdružení American Academy of Pediatrics přišlo na to, že pokud dítě během jednoho měsíce až jednoho roku svého věku spí na břiše, zvyšuje se jeho pravděpodobnost na úmrtí SIDS až dvojnásobně. Lékaři tak kromě ukládání dítěte na záda doporučují, aby nemělo v postýlce zbytečně moc přikrývek a hraček či jiných věcí, kterými by se potenciálně mohlo během spánku udusit.

Odborníci rozlišují už tři různé typy SIDS, ale stále dochází k nevysvětlitelným úmrtím kojenců. Podle dřívější studie American College of Obstetricians and Gynecologists 23 až 34 procent případů úmrtí na SIDS souvisí právě s tím, že matka během těhotenství kouří.

I kouření před otěhotněním škodí

Nejnovější studie Andersonové a jejího týmu nepřímo potvrzuje, že škodí i kouření před otěhotněním. "Pokud kouříte tři měsíce ještě předtím, než otěhotníte, a skoncujete s tím před začátkem prvního trimestru, stále je zde ve srovnání s nekuřačkami o více než 50 procent vyšší riziko náhlého úmrtí kojence," uvádí Andersonová. Riziko je ale stále nižší, než kdyby ženy kouřily i během těhotenství.

"Ženy, které plánují otěhotnět a jsou kuřačky, by měly přestat ještě dřív, než se o otěhotnění pokusí. Kouření v prvních třech měsících před otěhotněním může totiž mít také škodlivý vliv," radí na závěr Andersonová.