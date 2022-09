Kouzelníci v bílých pláštích. Dají šanci těm nejmenším z nejmenších

Zemská porodnice U Apolináře je perinatologickým centrem se spoustou úspěchů. Místní lékaři se cíleně věnují záchraně těch nejmenších a nejkřehčích miminek narozených ve 22.-24. gestačním týdnu, s hmotností často pod půl kilogramu.

Od samotného počátku zapojují do péče o miminko i rodiče. Jakmile to zdravotní stav malého pacienta dovolí, rodiče ho mohou "klokánkovat" (chovat na prsou s přímým kontaktem kůži na kůži). U maminek se tu tedy chovají i miminka s hmotností pár set gramů. O přísun potravy se stará tým laktačních poradkyň, které jsou připravené mamince poradit s odsáváním mléka, když to stav děťátka dovolí, pomoci s kojením. Rodiče smějí být u miminek stále. Jsou vítáni a je žádoucí, aby se stali nedílnou součástí týmu, který o zdraví miminka pečuje.

Miminka společně s rodiči tak v porodnici bojují dlouhé týdny i měsíce.

Spojením maminek, kterým apolinářští neonatologové zachránili děti, vznikl spolek s názvem Aponedo.

Bez profesionální péče lékařů by tu jejich děti nejspíše nebyly. A protože dobro se má vracet, rozhodly se pomoci. Ve spolupráci s "apolinářskými" založily spolek, jehož cílem je do porodnice dodat přesně to, čeho se zde nedostává.

Snaží se zpříjemnit dlouhý pobyt maminkám, dopřát maximální pohodlí malým pacientům a v posledních letech se intenzivně věnují modernizaci přístrojového vybavení lékařů. Kouzelníci v bílých plášťích mohou právě díky nejnovější technice zachraňovat životy těm dětem, které by jinde ani nedostaly šanci.

V pátek 23. září pořádají v nádherných prostorách klubu pražské Malostranské besedy benefiční koncert. Výtěžek této akce podpoří oddělení nedonošených miminek v porodnici u Apolináře. Konkrétně přispěje k zakoupení unikátního plicního ventilátoru. K tanci a poslechu zahrají skupiny Vasilův Rubáš a Pohřební kapela, které se také rozhodly nedonošená miminka podpořit. Koncert začíná v 19 hodin.

Z Malé Strany velkým srdcem nejmenším hrdinům. Přijďte vytančit malým bojovníkům ten nejlepší start do života i vy. Jak jinak slavit kouzlo života než živou hudbou!