Kvůli ebole a koronaviru docházejí WHO peníze

Světová zdravotnická organizace (WHO) se potýká s nedostatkem peněz, protože poprvé čelí globálnímu stavu zdravotní nouze kvůli dvěma epidemiím najednou. Organizace to v pátek oznámila v Ženevě. Vedle epidemie plicního onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru, čelí WHO už od loňska šíření eboly v Kongu.

WHO sdělila, že naléhavě potřebuje peníze na boj s oběma epidemiemi, ale nepřichází jí dostatek finančních prostředků. V případě koronaviru Sars-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, potřebuje WHO 675 milionů dolarů (zhruba 15,6 miliardy Kč).

Těmito penězi hodlá WHO podpořit především země se slabými systémy zdravotnictví, aby byly na případnou epidemii vyzbrojeny. Do dubna má být k těmto účelům vynaloženo 61,5 milionu dolarů, ale do dneška přišlo na účty WHO pouze 1,2 milionu dolarů, tedy zhruba dvě procenta potřebné sumy.

Jde o peníze, které pocházejí z Irska, Slovenska a z vlastních zdrojů WHO. Poskytnutí další pomoci přislíbily nadace Billa a Melindy Gatesových, Česká republika, Kanada, Japonsko, Norsko a Británie, uvedla WHO.

Šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus podle agentury DPA opakovaně zdůrazňuje, že je mnohem levnější teď investovat do prevence a připravenosti, než později žít s následky epidemie.

Pokud jde o boj proti ebole, je podle WHO od ledna do června tohoto roku potřeba vynaložit 83 milionů dolarů, z nichž ale 40 milionů chybí.

Počet nově nakažených podle WHO klesl z více než stovky za týden loni v dubnu na nynějších méně než 20. Nad chorobou lze v Kongu zvítězit pouze neustálým uplatňováním opatření včasného rozpoznání, léčení a sledování všech osob, s nimiž infikovaní přišli do styku, zdůrazňuje WHO.