Léčba kolorektálního karcinomu: nové možnosti léčby a důraz na screening

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhé nejčastější nádorové onemocnění českých mužů a žen. Každoročně je odhaleno u 7700 pacientů a zhruba polovina na něj umírá. "V posledních letech se díky pokrokům v léčbě včetně farmakoterapie a díky důrazu na screening dařilo českým lékařům snižovat úmrtnost u tohoto onemocnění."

Následná pandemie se ovšem na tomto vývoji negativně podepsala, především snížením počtu provedených screeningových vyšetření. To je přitom pro včasné odhalení a úspěšnou léčbu nemoci zásadní," vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP. Rakovina tlustého střeva a konečníku patří k onkologickým onemocněním, které ve většině případů postupují pomalu, část nediagnostikovaných nádorů tedy může být poměrně časně zachycena, upozorňují lékaři.

KREV VE STOLICI JE JEN JEDNÍM Z PŘÍZNAKŮ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

• Změna pravidelnosti stolice, střídání průjmu a zácpy.

• Přítomnost krve ve stolici.

• Trávicí potíže (nadýmání, pocit plnosti a/nebo křeče).

• Ztráta hmotnosti, chudokrevnost a únava.

Systém plošných screeningů označují čeští lékaři za "národní poklad", jejich organizace snese srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy. Včasné odhalení zhoubných nádorů je pro jejich léčbu zásadní, což dokazují statistiky. Ročně u nás na rakovinu umírá kolem 27 tisíc nemocných, z nichž minimálně v jedné třetině jde o nádor, jemuž lze předejít. U kolorektálního karcinomu je pak toto číslo ještě vyšší. "Diagnóza kolorektálního karcinomu je v ČR ročně stanovena u zhruba osmi tisíc pacientů, z čehož jde téměř v polovině případů o III. a IV. stadium s nepříznivou prognózou. Při včasném záchytu je přitom kolorektální karcinom plně vyléčitelný, podle pětiletého přežití až v 90 procentech případů," vysvětluje profesor RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Právě screening, který je pro včasné odhalení a léčbu zhoubných nádorů velmi důležitý, přitom během pandemie utrpěl ze všech screeningových programů nejvíce. Podle předního českého odborníka na kolorektální karcinom profesora MUDr. Luboše Petrželky, CSc., se covid-19 přímo podepsal na nízkém počtu lidí, kteří v letech 2020 a 2021 absolvovali screening kolorektálního karcinomu. "Po velmi slibném rozvoji screeningového programu, který se projevuje úbytkem pozdě zachycených nádorů, měla koronavirová pandemie logicky negativní dopad. Obavy z covidové infekce ve zdravotnickém zařízení byly vyšší než obavy z nádorového onemocnění," říká profesor Petruželka, který působí jako přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka.

To dokládají také statistiky ÚZIS, podle kterých bylo v roce 2020 v České republice provedeno o 12 procent méně screeningových kolonoskopií než v roce 2019. Největší pokles byl zaznamenán v dubnu, konkrétně o téměř 60 procent. "Toto snížení počtu klientů absolvujících screening bude mít důsledek v nárůstu pozdních záchytů a v budoucnosti může vést až k navýšení mortality," doplňuje profesor Petruželka. U kolorektálních karcinomů jde o nádory s pomalejším růstem, část nezachycených karcinomů proto může být ještě relativně včas rozpoznána.

Nové možnosti léčby

Vysoká úspěšnost léčby kolorektálního karcinomu souvisí nejen s včasnou diagnózou, ale také s pokroky v léčbě. Zatímco do roku 1986 byl k dispozici jen jediný lék schopný ničit nádorové buňky, nyní mohou lékaři volit a kombinovat přípravky z různých lékových skupin podle vhodnosti pro konkrétního pacienta. Moderní biologická (cílená) léčba se tak stala (nejen) v pokročilejších stadiích onemocnění nedílnou součástí léčby, spolu s chirurgickým odstraněním nádoru, chemoterapií nebo radioterapií.

Cílem biologické léčby je zabránit růstu nádorových buněk a blokovat jejich dělení. Biologickou léčbu lze podat již před chirurgickým výkonem, aby došlo ke zmenšení nádoru, což zlepšuje vyhlídku na úplné odstranění nádoru a na lepší výsledek chirurgického výkonu obecně. Následná komplexní léčba časného stadia kolorektálního karcinomu může vést k úplnému vyléčení pacienta. U pokročilejších stadií pak vede ke zlepšení kvality života i jeho prodloužení. "Zlepšení se týká nejen pacientů s raným stadiem onemocnění, ale také pacientů s nádorem rozšířeným do celého těla. Přestože v pozdním stadiu zatím nelze onemocnění zcela vyléčit, lze ho mnohdy považovat za chronické, tj. dlouhodobě léčitelné," vysvětluje Mgr. Dvořáček.

Moderní léčba spolu s včasnou diagnózou díky účasti ve screeningovém programu v posledních "předcovidových" letech prodloužila očekávanou dobu dožití u padesátníků téměř o pět let a zvýšila celkové přežití všech pacientů [1]. Více informacích o přínosech moderní léčby a včasného screeningu je dostupné v rámci studie Inovace pro život (www.inovaceprozivot.cz).

ŽIVOT S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM (příběh pacientky)

Kolorektální karcinom o sobě nemusí dát vědět krví ve stolici. U Petry Michálkové byly prvními příznaky bolest v podbřišku a následně časté nucení na stolici a nemožnost se vyprázdnit, mimo jiné kvůli velké bolesti. Diagnóza kolorektálního karcinomu přišla velmi rychle. "Onemocnění a léčba převrátily můj tehdejší dosavadní život vzhůru nohama. Do zjištění diagnózy jsem žila velmi hektickým životem, plným pracovního nasazení, enormního stresu, nepravidelné a nezdravé stravy a sebedestruktivním přístupem sama k sobě. Po prvotním vstřebání a prožití šoku z diagnózy a po skončení léčby jsem změnila vše, co jsem změnit mohla, v čem mi nebylo dobře a co mě psychicky nebo fyzicky vyčerpávalo. Jsem šťastná, že jsem svůj boj vyhrála," svěřila se pacientka, která nemoc porazila v roce 2019. Od té doby prý žije mnohem kvalitnější, zdravější a spokojenější život.

Rychle poté, co byl vyřčený verdikt rakoviny, byla na pořadu dne břišní operace resekce střev pro vyoperování nádoru. Po měsíčním zotavení po operaci následovala radioterapie a chemoterapie. "Samotné období léčby, které trvalo půl roku, pro mě bylo náročné jak fyzicky, tak psychicky. Unavilo mě i uvaření čaje. Léčbu doprovázely těžké intenzivní průjmy, nechutenství, neuropatie dolních končetin. Jsem vděčná za to, že se nádor odhalil včas. Zachránilo mi to život. Proto všem radím: odhoďte stud, ostych či strach a buďte ke svému zdraví zodpovědní a nepřehlížejte varovné signály. Život je jen jeden."

[1] Inovace pro život. AIFP. 20