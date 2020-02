Lékaři loni předepsali antidepresiva statisícům lidí

Je nemožné předpovídat, jak se vyvine nynější epidemie nového koronaviru, řekl na mnichovské bezpečnostní konferenci šéf Světové zdravotnické organizace (WHO)... více

Kontroverzní porody

U porodů doma by měly asistovat jen zkušené odbornice

Domácí porody by mohly do budoucna provádět porodní asistentky s nejméně tříletou praxí a po složení kvalifikační zkoušky. Musely by být také zapsány v seznamu... více