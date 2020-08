Lékaři se obávají, že vakcín proti chřipce může být nedostatek

Praktičtí lékaři letos evidují zvýšený zájem pacientů o očkování proti chřipce, a to hlavně kvůli obavám ze souběhu s nemocí covid-19. Nejsou si ale jisti, zda budou moct všem zájemcům vyhovět. Vakcíny mají objednané často už od přelomu roku, tedy ještě před vypuknutím koronavirové epidemie.

Nevědí, kolik vakcín jim ve skutečnosti dorazí či zda bude možné u výrobců počet dávek ještě navýšit. Očkovat proti sezonní chřipce se začíná v říjnu. Lidé z rizikových skupin a senioři nad 65 let mají očkování zdarma, ostatním přispívají zdravotní pojišťovny.

V Česku má být letos k dispozici 850 tisíc dávek vakcín proti chřipce, to je o třetinu víc než loni. Bude dovezena tetravakcína, tedy vakcína obsahující antigeny čtyř kmenů chřipky, která má vyšší účinnost než vakcína s menším počtem antigenů. Svaz zdravotních pojišťoven už podepsal smlouvy s jejich dodavateli - společnost Mylan vyrábí vakcínu Influvac Tetra, firma Sanofi Pasteur dodává očkovací látku Vaxigrip Tetra. Vakcíny se podle svazu mají začít do Česka dovážet během září, lékaři by je měli mít k dispozici nejpozději v polovině října.

Velký zájem o očkování

Podle jihlavské praktické lékařky Jarmily Strejčkové je zájem o očkování velký. Dřív se nechalo očkovat asi pět procent z jejích přibližně 2000 pacientů. "Nyní po mediální masáži je větší zájem o očkování proti chřipce, problém je v tom, že my objednáváme vakcíny na chřipku začátkem roku. Objednali jsme jich tak jako v loňském roce a teď bude zájem enormní. Nevím, jak se to bude řešit," řekla Strejčková.

Větší zájem o očkování registrují i ordinace v Přerově. "Vakcíny máme již předobjednané. Každý rok vyočkujeme zhruba 130 vakcín. Zatím nevíme, zda se bude v případě zájmu dát doobjednat," uvedla zdravotní sestra jedné z přerovských praktických lékařek.

Předseda Sdružení praktických lékařů ve Zlínském kraji Lubomír Nečas řekl, že praktici letos objednávali větší množství vakcín proti chřipce, asi o 20 až 30 procent víc oproti minulému roku. Lékaři podle něj v první vlně chtějí naočkovat lidi, kteří se očkují pravidelně, poté případně další zájemce. "Volají a ptají se spíše ti, kteří se pravidelně očkují, kdy vakcíny budou. Ostatní lidé spíše ojediněle," dodal Nečas.

V Česku je nejnižší proočkovanost proti chřipce

Zájem o očkování proti chřipce je mezi lidmi podle krajské předsedkyně Sdružení praktických lékařů (SPL) v Libereckém kraji Ireny Moravíkové výrazně vyšší než v minulých letech. "Už od léta se ptají, kdy se začne očkovat, zda budou vakcíny, a my to sami nevíme. Máme vakcíny předobjednané a uvidíme, jak nám budou dodány," uvedla Moravíková. Také praktičtí lékaři v Jihomoravském kraji evidují větší zájem lidí o očkování proti chřipce, zájem se zvedl zhruba o 50 procent.

Česko patří k zemím s nejnižším podílem očkovaných proti chřipce, pohybuje se kolem osmi procent, v rizikových skupinách jde zhruba o pětinu. Evropská unie přitom doporučuje, aby míra očkování proti chřipce v ohrožených skupinách dosáhla 75 procent.

Odborníci varují před tím, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. Lidé nemocní chřipkou budou navíc oslabení a případná nákaza koronavirem pro ně může být rizikovější. Šíření respiračních chorob by mohlo zmírnit nošení roušek, které bude od září budou povinné ve veřejné dopravě, na úřadech, v divadlech či kinech a nadále ve zdravotnických a sociálních zařízeních.