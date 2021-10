Lidí, kteří mají problémy se zrakem, celosvětově přibývá. Většině obtíží se přitom dá předcházet

Nejsou to zrovna optimistická čísla: podle aktuálních údajů špatně vidí celkem 1,1 miliard obyvatel naší planety. Odborníci přitom upozorňují, že se dá problémům s očima předcházet nebo je léčit v devíti z deseti případů. A právě prevence je hlavním tématem Světového dne zraku, který letos připadá na 14. října.

Podle IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness) je slepých 43 milionů lidí a dalších 295 milionů se potýká se středně těžkým až těžkým poškozením zraku. "Nejčastějšími příčinami zrakového postižení jsou refrakční vady jako krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus, následuje šedý zákal a glaukom. U dětí se nejčastěji vyskytuje šilhání, tupozrakost, dalekozrakost či astigmatismus, oční vadou trpí více než dvě pětiny školáků," uvádí primářka brněnské oční kliniky Lexum Věra Kalandrová.

Situace není lepší ani v České republice. Přesné údaje nejsou evidovány, ale odborníci na základě průzkumů, statistiky a počtů uživatelů zdravotnických služeb odhadují počet těžce zrakově postižených osob na téměř 70 tisíc.

Pomineme-li refrakční vady, nejčastějším důvodem zhoršeného vidění je šedý zákal. Ve věku nad 65 let se týká až 65 % obyvatel, ve skupině nad 75 let je to více než 71 %. Na počátku se projevuje mírným zakalením čočky, které nemusí vidění výrazně ovlivňovat, ale postupně se vyvíjí v závažné onemocnění.

V mladším věku se šedý zákal - katarakta vyskytuje méně, zpravidla jako následek úrazu, užívání určitých léků nebo jako součást jiného onemocnění. Katarakta může být i vrozená - zpravidla jako důsledek zevních vlivů v době těhotenství matky. Jedinou možností léčby je operace spočívající v náhradě čočky, v současné době jde ale víceméně o rutinní zákrok a pacienti nestráví na sále déle než 15 minut.

"Nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích je makulární degenerace, tedy postižení tzv. žluté skvrny (centrální oblasti sítnice). Dělíme ji na suchou a na vlhkou formu. Zatímco první z nich je pomalu postupujícím onemocněním, u druhé dochází bez léčby ke ztrátě zraku a praktické slepotě v řádu měsíců až týdnů," dodává Věra Kalandrová. Jedinou možností v současné době je biologická injekční léčba. Ta byla původně hrazena pacientem a pohybovala se v řádu desítek tisíc, nyní je na vybraných klinikách a ve vybraných nemocnicích hrazena pojišťovnou. Léčba je dlouhodobá a náročná pro pacienty i lékaře, ale je jedinou šancí onemocnění nejen zastavit a zrak udržet, ale též zlepšit subjektivní vidění zmírněním projevů.

Oči a prevence

Navštěvujte vašeho očního lékaře alespoň 1x za 2 roky. Lékař vám zkontroluje ostrost zraku, nitrooční tlak a zaměří se také na vyšetření očního pozadí. K lékaři si zajděte ihned, pokud máte rozostřené vidění, zamlžený pohled či pozorujete vlnění rovných linií.

Jak se starat o zrak každý den

Kromě vyvážené stravy a dostatku pohybu doporučují odborníci univerzální pravidlo 20:20:2. Dívat se 20 sekund do dálky vždy, když je váš zrak zaměřen 20 minut do blízka - například při práci na počítači nebo telefonu. Denně bychom také měli strávit 2 hodiny venku, ideálně v přírodě.