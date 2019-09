Malá informovanost brání omezovat kouření

Nedostatečné nebo nepřesné informace ohledně alternativ kouření jsou mnohem větším problémem, než se donedávna zdálo. Odrazují podstatnou část kuřáků od alternativ, jež by jim pomohly se svého zlozvyku zbavit. Vyplývá to z rozsáhlé mezinárodní studie, kterou zveřejnila společnost Philip Morris International (PMI).

V posledních letech se objevují nové výrobky, které představují alternativu klasickým cigaretám. Jde jak o e-cigarety uvolňující nikotin z tekuté náplně, tak i o přístroje fungující na principu zahřívaného tabáku. U obou těchto výrobků se odborníci shodují, že přinášejí významně menší riziko pro lidské zdraví. Mohou tak umožnit, aby jejich uživatelé přestali kouřit.

Stanovisko expertů je v České republice i v zahraničí poměrně jasné. "Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři", uvádí opakovaně přední česká odbornice na odvykání kouření prof. Eva Králíková. V roce 2018 na kulatém stole organizovaném VZP ČR uvedla k alternativám cigaret: "Není reálné si myslet, že 25 procent občanů ČR, kteří užívají nikotin, s tím zítra přestanou. Navíc většina z nich je fyzicky závislá. Zdrojem nikotinu v 96 % spalovaný tabák, což je nejhorší způsob, jak ho do sebe dostat". Šancí tento problém řešit pak mohou být ty výrobky, které umožní užívat nikotin méně škodlivým způsobem.

Překvapivé závěry

Podle průzkumu, který na zadání PMI provedla společnost Povaddo, jen zhruba 55 procent oslovených dospělých kuřáků uvedlo, že mají potřebné informace o možných alternativních produktech. Zároveň až 80 % respondentů přiznalo, že zvažují kouření omezit. Z toho plyne, že existuje početná skupina kuřáků, kteří sice chtějí přejít na možné alternativy, ale neví jak.

Průzkum byl proveden na 16 099 dospělých ve věku mezi 21 a 74 lety ve 13 zemích světa prostřednictvím online rozhovorů. Informovanost o možných alternativách kouření se mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší. V Izraeli pouze 25 % dotázaných uvedlo, že mají dostatečné informace, zatímco v Austrálii je to 43 % a v Hongkongu až 66 % kuřáků.

"V současné době existuje obrovské množství dezinformací o produktech bez kouře, což způsobuje zmatek. Je to jedna z největších překážek, kterým svět čelí, chce-li se zbavit cigaret," uvedl Jacek Olczak, provozní ředitel společnosti PMI. "Skutečností je, že dospělí kuřáci, kteří nedokáží zcela přestat kouřit, mají k dispozici jiné a lepší řešení. Je naléhavě zapotřebí vést celosvětovou debatu - založenou na vědeckém výzkumu a faktech - o těchto alternativách," uvedl ve svém prohlášení.

Podle studie publikované společností PMI s názvem "Unsmoke: Clearing the Way for Change" je poptávka veřejnosti po informacích poměrně silná. PMI uvedla, že 90 procent veřejnosti má určité informace o e-cigaretách či dalších alternativách. Zároveň ale 68 procent kuřáků uvedlo, že by uvažovali o přechodu na e-cigarety nebo zahřáté tabákové výrobky, pokud by měli jasné doporučení, čím se tyto výrobky liší od cigaret.