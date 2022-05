Mějte své zdraví pod palcem aneb oxymetr do každé domácnosti

Slyšeli jste už někdy o oxymetru? Ne, nejedná se o žádný velký a složitý přístroj, ba naopak. Tento malý pomocník může být součástí každé domácnosti, v lékárničce zabere minimum místa, zato ale umí něco hodně důležitého. Ohlídá zdraví vaše i celé rodiny.

Nedostatek kyslíku neboli hypoxie je závažný stav, který může mít pro lidský organismus nepříjemné následky. Ovlivňuje mozkové funkce a celý nervový systém, ale v bezpečí vlastně není při nedostatečném okysličení žádný orgán. Oxymetr funguje jako prevence, během chvilky změří saturaci krevního hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci, dokáže tedy zavčasu upozornit na případný zdravotní problém. Pravda, svůj boom si užil především v době covidu, která už, doufejme, ustupuje. Avšak mít ho jako součást domácí lékárničky rozhodně není na škodu.

Sportovci, zbystřete

Každý, kdo aktivně sportuje, si zakládá na své kondici. Jenže i když se cítíte na vrcholu sil, ve skutečnosti to tak ideální být nemusí. Ve chvíli, kdy budete sledovat hodnotu saturace kyslíkem a tepovou frekvenci, získáte o své kondici mnohem lepší přehled. Zároveň si i efektivněji rozložíte tréninky a dny odpočinku. Tělo potřebuje regenerovat, takže pokud vám oxymetr ukáže po ránu nižší saturaci kyslíkem, je lepší vynechat větší fyzickou aktivitu a spíše odpočívat. "Při tréninku na tzv. kyslíkový dluh se tělo rychleji vyčerpá a nepodává takové výkony. Pulzní oxymetr je i skvělým ukazatelem toho, zda se fyzická kondice u sportovce vyvíjí, neboť hodnoty saturace kyslíkem a tepové frekvence by se měly zlepšovat. Tělo se naučí lépe hospodařit s kyslíkem a to se projeví tím, že hodnota saturace krve bude po zhruba 2-3 týdnech stejně intenzivního tréninku vyšší a tepová frekvence naopak nižší," říká MUDr. Veronika Honzíková.

Na zemi i ve vzduchu

Téměř každý z nás se občas vydá na cestu letadlem. Mnohým s tím související změny tlaku nedělají vůbec dobře, pociťují závratě nebo se jim hůře dýchá. I v těchto chvílích se vyplatí použití oxymetru. Během několika vteřin víte, jak kritické pro vaše tělo nastalé podmínky jsou. Velmi podobná situace nastává například při vysokohorské turistice, kdy vám oxymetr řekne, jak rychle můžete stoupat, aniž byste ohrozili své zdraví. Jinými slovy, pokud se pohybujete v prostředí, kde dochází k náhlým změnám tlaku, mějte oxymetr stále při ruce.

Ve zdraví i nemoci

Oxymetr by rozhodně neměl chybět v žádné domácnosti, dvojnásob to platí tehdy, žije-li v ní člověk se srdeční či plicní chorobou, například astmatik, nebo osoba s diagnostikovanou spánkovou apnoe. V tomto případě lze snadno monitorovat svůj stav, stačí navléci před spaním, v průběhu noci a po probuzení na prst oxymetr a zapisovat hodnoty. Kdo má navíc doma přístroj na okysličení těla při spánku, snadno si tak ohlídá jeho funkčnost a efektivitu. "Normální hodnota saturace krve kyslíkem je 95-98 %, klesne-li hodnota pod 95 %, je vhodný klidový režim a častější kontrola stavu. Pokud je naměřená hodnota nižší než 90 %, doporučuje se kontaktovat záchranou službu. Například oxymetr TrueLife Oximeter X5 BT pracuje s odchylkou ±2 % a dokáže zjistit i hodnotu perfuzního indexu, tedy podíl okysličené krve přicházející s každým novým srdečním tepem ku celkovému množství krve, které je již v končetině přítomno," upřesňuje MUDr. Honzíková, proč je tak důležité vědět, jak je tělo okysličováno. Pouhých pár procent může hrát zásadní roli. Bolest hlavy, pocení či ztížené dýchání mohou být jen chvilkovou indispozicí, nebo předzvěstí něčeho vážnějšího.

Možná namítnete, že jste zdraví, tak proč investovat do něčeho jako oxymetr. Odpověď je jednoduchá, v dnešní uspěchané době rozhodně není od věci věnovat svému tělu větší péči a pozornost. S tímto přístrojem se dozvíte více o fungování vlastního těla a uvidíte, je-li v harmonii, nebo se s něčím potýká.