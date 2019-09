Nebezpečná akupunktura: pacientka skončila s propíchnutou plicí

Akupunkturistka na Novém Zélandu zajela u jedné z pacientek s jehlou tak hluboko, až jí propíchla plíci. I přesto, že si pacientka stěžovala na bolest v hrudníku, poslala ji domů. Případ z března 2018 odhalil v pondělí Anthony Hill, národní komisař pro zdraví a zdravotní postižení. Informoval o tom server The Independent.

Nejmenovaná akupunkturistka léčila pacientce poraněné zápěstí a paže. Při jednom náročném vpíchnutí jehly však zasáhla plíci pacientky, aniž si to uvědomila. Ta zjistila, že je v ohrožení života až doma, když se jí dýchalo čím dál hůře.

Poté co ji manžel převezl do nemocnice, lékaři zjistili, že má bilaterální apikální pneumotorax, který vznikl vniknutím jehly do plíce. Vychází to z lékařské zprávy, kterou veřejnosti Hill odhalil. Akupunkturistku kritizoval za to, že pacientku neinformovala o nebezpečí konkrétního vpichu a že existuje riziko zhroucení plic.

Zpochybnil také její lékařské schopnosti, neboť si neuvědomila, že pacientce propíchla plíci, i když ta si krátce potom stěžovala na bolest v hrudníku. "Akupunkturistka neposkytla vhodnou zdravotní péči a neuznala, že její příznaky mohly být způsobeny pneumotoraxem. Proto jí neposkytla služby odpovídající jejím dovednostem," řekl Hill.

V závěru své zprávy akupunkturistce doporučil, aby se zúčastnila dalších školení a na kliniku, kde je zaměstnána, apeloval, aby vypracovala formální zásady ohledně nutného souhlasu klienta s léčbou.