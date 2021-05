Nedostatek vitaminu C u dětí je příčinou mnoha onemocnění, potvrdili čeští lékaři

Výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

"Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali," říká hlavní autor článku "Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí" MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Metodou ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá - vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu - potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C (viz graf). Z výsledků vyplývá výhodnost RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, jelikož po jeho podání je dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro jeho biologickou dostupnost zejména pro imunitní, nervový a další systémy. Tato vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily (studiemi prokázanou) skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportérů ve střevní stěně, přičemž forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním kvůli odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost. Konkrétně formulace RosaCelip-LD dosahuje šestinásobnou biologickou dostupnost proti běžnému vitaminu C.

"Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je průlomová, v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a oceněna v impaktovaném časopisu Biomedical Journal. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí a gramotnosti o vitaminu C a jeho významu pro zdraví," shrnuje korespondující autorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

"V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní," doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Shrnutí výsledků a situace ve světě z časopisu Pediatrie pro praxi:

Studie ukázala, že většina vyšetřovaných dětí hospitalizovaných na uvedených pracovištích měla sníženou hladinu vitaminu C. Vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu vyplývá z výsledků potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na zá­kladě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C, která je předpokladem dosažení dobrého zdravotního stavu dětí.

Často se setkáváme s předpokladem, že nízká hladina vitaminu C je v civilizovaných zemích zcela výjimečná; bohužel jde o výskyt snížené saturace organismu vitaminem C zdaleka není omezený na rozvojové oblasti, kde je ovšem deficit velmi rozšířený (například v Ugandě u 70 % popu­lace) (16). Deficit vitaminu C se překvapivě často vyskytuje i v rozvinutých zemích, i když jsou všeobecně známy a propagovány zásady zdravé výživy, potravin s obsahem tohoto vi­taminu je na trhu dostatek a pro suplementaci jsou k dispozici i doplňky stravy. Průzkumy ukázaly, že dostatečné množství vitaminu C nepřijímá přibližně 20 % populace v Evropě (17). Britská studie MONICA ukázala, že ve Skotsku u 14 % žen a 26 % mužů byl zjištěn deficit vitaminu C (18). Průzkum v Kanadě zjistil, že téměř polovina populace má sníže­nou hladinu vitaminu C, s níž koreluje vyšší výskyt prozánětlivých stavů (15). Prevalence snížených hladin vitaminu C se v Evropě v růz­ných studiích pohybuje mezi 17 a 33 % (19). Pro překvapivě vysokou prevalenci snížené hladiny vitaminu C i v rozvinutých zemích svědčí také průzkum, který proběhl v USA: přibližně pětina populace měla snížené (suboptimální) hodnoty a 10 % populace závažný deficit vitaminu C, což znamená, že přibližně třetina obyvatel trpí nedostatkem vitaminu C. I v tomto průzkumu se potvrdila korelace mezi deficitem vitaminu C a zvýšením zánětlivých markerů i dalších rizikových faktorů, jako je nadváha, obezita, metabolický syndrom. Autoři tohoto průzkumu uvádějí významné zjištění, že příčinou snížené saturace organi­smu vitaminem C není jen jeho nižší příjem z potravy, ale i choroby spojené s oxidativním stresem, při kterých roste spotřeba askorbá­tu a následně je snížena systémová hladina vitaminu C (20).

Přestože u dětí v rozvinutých oblastech světa je zdánlivě výskyt snížených plazma­tických hladin vitaminu C méně častý než u dospělé populace, studie ukazují, že omezený příjem tohoto vitaminu, kupříkla­du v problematických socioekonomických podmínkách, má za následek zvýšený výskyt deficitu. Příkladem může být dětská popula­ce v Mexiku, v níž se vyskytují suboptimální hladiny u 38 % a deficit u 23 % dětí. Sníženou hladinu vitaminu C tedy má více než 60 % vyšetřovaných dětí. I v této dětské populaci byla zjištěna korelace mezi sníženou hladinou vita­minu C a výskytem nadváhy a obezity (21, 22).

Publikované kazuistiky ze Spojených států ukazují, že ani u dětí není výjimkou výskyt hlubokého deficitu vitaminu C s projevy skor­butu. Tento deficit se nejčastěji vyskytuje u dětí s některými chronickými chorobami, například potravinovými alergiemi, malab­sorpcí, renálním selháváním, neurologický­mi a psychiatrickými (například poruchami autistického spektra) nebo onkologickými onemocněními. Důvodem deficitu může být u některých sociálních skupin nedostatečný příjem potravin bohatých na vitamin C na základě přehnaně permisivní výchovy, ně­kterých náboženských zvyklostí, nebo i ne­správně stanovených dietních opatření. K malabsorpci vitaminu C (a tím i k jeho deficitu), mohou přispívat také některá léčiva, například barbituráty.