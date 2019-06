Nová metoda využití plazmy ACP: dřív léčila klouby, dnes omlazuje

1. Bezpečnost

Vždy volte kliniky, které garantují použití certifikovaných metod a prostředků, ověřených předchozími klinickými studiemi. Bezpečnost zákroku podporuje i to, když při zpracování a aplikaci plazmy nedochází ke kontaktu s cizím materiálem (s výjimkou speciální sterilní stříkačky) i k jejímu mísení s dalšími látkami (např. antikoagulanty, separačními gely, aktivátory apod.)

2. Účinnost

Maximálního efekt můžete čekat lze jedině tam, kde plazmu zpracovávají způsobem, který v ní zaručuje nejvyšší možnou koncentraci aktivovaných krevních destiček a zároveň umožní z odebrané krve získat co nejvíce plazmy. To momentálně nejlépe zajišťuje právě nová ACP metoda. Účinek ale ani tady nenastoupí okamžitě. Právě proto, že plazmaterapie podporuje přirozené hojení a regeneraci, dostaví se výsledek postupně. V případě ACP tedy běžně během 3. až 4. ošetření.

3. Lékař

Vyhlédnutý lékař či lékařka by se vás měli individuálně ujmout a vhodný zákrok vám doporučit na míru. A musí vám ho předem vysvětlit, popsat jeho účinek a upozornit vás na kroky vhodné před a po ošetření. A ten pak odborně provést.

4. Cena

Vyberte kliniku, kde vám - už na webových stránkách nebo po konzultaci s lékařem - jasně sdělí, jakou technikou a na jakých místech vás ošetří i kolikrát vám doporučují zákrok podstoupit. Jedině tak totiž můžete zjistit jeho skutečnou cenu. Pracovištím, která slibují nízké nebo rovnou "akční" ceny, aniž by zároveň upřesnili, jaký typ plazmaterapie provádějí a co všechno za uvedenou sumu garantují, se raději vyhněte.