Nová strategie má za cíl zvítězit nad diabetem

Zajištění přístupu k cenově dostupné péči nejvíce ohroženým ve všech zemích a podpora prevence diabetu s cílem zastavit nárůst tohoto onemocnění. To jsou dva hlavní cíle nové strategie aktuálně představené společností Novo Nordisk.

Strategie mimo jiné zahrnuje i snahu, aby již žádné dítě nezemřelo na diabetes 1. typu. Diabetes má nyní na světě jeden z jedenácti lidí, a pokud nebudou přijata opatření, do roku 2045 se může jednat o každého devátého. Tato choroba navíc představuje velkou zátěž pro zdravotní systémy, proto je nutné nadále spolupracovat při prevenci a léčbě tohoto onemocnění s veřejnými institucemi a dalšími strategickými partnery.

"Náš cíl zvítězit nad diabetem nabývá na důležitosti, protože výskyt diabetu neustále narůstá," řekl Lars Fruergaard Jørgensen, generální ředitel společnosti Novo Nordisk. "Kromě inovativní léčby jsme odhodláni pomáhat v jednotlivých zemích zvítězit nad diabetem také podporou prevence tak, aby se zastavil nárůst výskytu a celosvětově byl zajištěn přístup k cenově dostupné péči těm nejvíce ohroženým pacientům," dodal s tím, že ohrožení má mnoho podob a na ohrožené komunity lidí ty nejtěžší dopady.

Inzulin o 25 procent levnější v zemích s nízkými a středními příjmy

Jako první krok ve snaze zajistit přístup k cenově dostupnému inzulinu všem ohroženým pacientům společnost Novo Nordisk snižuje maximální cenu humánního inzulinu ze 4 USD na 3 USD za injekční lahvičku. K tomuto kroku dochází na základě stávajícího závazku společnosti týkajícího se zajištění dostupnosti inzulinu (Access to Insulin Commitment) v 76 zemích s nízkými a středními příjmy. Jedná se o nejméně rozvinuté země, které jsou specifikované Organizací spojených národů, další země s nízkými příjmy definované Světovou bankou a země se středními příjmy, v nichž má velká část obyvatel z důvodu nízkých příjmů nedostatečný přístup ke zdravotní péči.

Pomoc pro 100 tisíc dětí

Společnost Novo Nordisk rozšiřuje navíc svůj program Changing Diabetes in Children (Změna diabetu u dětí), který by měl do roku 2030 z dnešních 25 tisíc dětí pomoci až 100 tisíc dětí. Program poskytuje péči a léky pro záchranu života dětí s diabetem 1. typu v zemích s méně rozvinutou ekonomikou a s nízkými zdroji pro zajištění odpovídající zdravotní péče.

Místopředseda IDF (International Diabetes Federation) a partner iniciativy Changing Diabetes in Children MUDr. Naby Balde vysvětluje důvod k naléhavosti: "Výskyt diabetu narůstá po celém světě a všichni nemají stejnou příležitost k tomu udržovat si dobré zdraví. Díky iniciativě Changing Diabetes in Children byly v ohrožených komunitách zachráněny již životy tisíců dětí s diabetem 1. typu. Vítám proto snahu společnosti Novo Nordisk o významné rozšíření jejích aktivit a ještě větší úsilí nad diabetem zvítězit."

V rámci strategie "Zvítězit nad diabetem" Novo Nordisk také rozšiřuje program Partnering for Change (Partnerství pro změnu), na němž spolupracuje s mezinárodním výborem Červeného kříže a dánským Červeným křížem. Program se zaměřuje na péči o lidi se závažnými chronickými nemocemi v době humanitárních krizí a podporuje začlenění léčby diabetu a vysokého krevního tlaku do celosvětových zdravotních aktivit Červeného kříže.