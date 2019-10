Nová studie: Ženy se dožívají vyššího věku, muži jsou však zdravější

Průměrná délka života se stále prodlužuje, za posledních deset let se zvýšila o více než dva roky.

Studie Ředitelství pro výzkum, studii, hodnocení a statistiky ve Francii nicméně ukazuje, že přestože se naděje dožití vyššího věku stále zvyšuje (pro ženy se pohybuje okolo 85 let a pro muže 79 let), zdravotní stav stagnuje a zde také dochází ke stírání rozdílů mezi muži a ženami.

Podle zveřejněné studie je rozdíl průměrného dožití mezi mužem a ženou zhruba šest let, nicméně střední délka života bez tělesné nezpůsobilosti, tedy bez omezení v každodenní činnosti, je podstatně nižší, pro muže se udává okolo 63 a pro ženy 64 let. Věkový rozdíl mezi pohlavími se tak v délce života bez zdravotních omezení snižuje pouze na jeden rok.

Podle statistik je možné odvodit, že pokud žena například dovrší věku 64 let, v průměru má před sebou ještě přes dvacet let života, nicméně už jen okolo jedenácti let bez zdravotních komplikací, které zasáhnou do činností jejího každodenního života. U muže je to zhruba deset let. Rozdíly mezi pohlavími tu tedy nejsou nijak významné.

Přestože průměrná délka života stále stoupá, v posledních letech se její postup poněkud zpomalil. Příčinou jsou zejména epidemie sezónní chřipky, kardiovaskulární a nádorová onemocnění.