Novinka v prevenci rakoviny děložního čípku zvýší šanci na odhalení rizika

Metoda HPV testování je od začátku roku součástí screeningového schématu v rámci prevence proti rakovině děložního čípku. Ženy ho nyní podstupují v 35. a následně v 45. roce svého života s tím, že test dokáže detekovat nebezpečí maligního onemocnění roky předtím, než se rozvine.

V rámci své činnosti v Komisi pro screening karcinomu děložního hrdla se o rozšíření preventivního programu významným způsobem zasadila i lékařka Markéta Trnková. "Na základě doporučení WHO jsme připravili zlepšení screeningového schématu o HPV testaci jako o velmi citlivý test, který vhodně doplňuje konvenční screeningovou cytologii. Dosud byl využíván jako triage - to znamená, že u žen s mírně abnormálním nálezem přispěl k odhalení rizikovější skupiny, s větší pravděpodobností vzniku závažnějších změn na děložním čípku. Dále byl test indikován gynekologem půl roku po ošetření přednádorových změn konizací jako průkaz vyléčení," vysvětluje ředitelka laboratoří pro oblast patologie společnosti AeskuLab.

HPV test prokazuje přítomnost infekce virem - lidským papilomavirem, který je v téměř všech případech příčinou vzniku nádorových změn na děložním čípku. A nejen tam, způsobuje i zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku, zejména hrtanu. V mladém dospělém věku je infekce velmi častá, díky imunitnímu systému je však většinou vyhojena. Přetrvávající infekce skupinou těchto virů, které se označují jako high risk (vysoce rizikové), je právě příčinou vzniku dysplázie v dlaždicovém epitelu, který pokrývá zevní část děložního čípku a je nejčastějším místem vzniku rakoviny.

"Vložení testu, jenž prokazuje přítomnost HPV u žen, které mají negativní cytologii, pomůže odhalit právě ty, u nichž je riziko vzniku přednádorových a nádorových změn největší. Obě metody - cytologické vyšetření stěru děložního čípku a HPV test - se velmi vhodně doplňují, co se týká citlivosti a specificity. Nové screeningové schéma slibuje odhalit i případy, které by pravděpodobně unikly běžnému vyšetření. Kolik jich přesně bude, a jaký tedy bude přínos, to budeme vidět s odstupem několika let. Každý zachráněný život však za to stojí," dodává Markéta Trnková z laboratoří AeskuLab.

Rakovina děložního čípku je po nádorech prsu druhým nejčastějším typem rakoviny u žen. Každý rok v České republice onemocní přibližně 800 žen, tři sta v důsledku tohoto onemocnění zemře.