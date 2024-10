O oči je třeba se starat po celý život. To připomíná Světový den zraku

Podle aktuálních údajů trpí vadami zraku celosvětově celkem 450 milionů dětí. I když se letošní říjnový Světový den zraku zaměřuje primárně na dětskou populaci, o oči je třeba se starat po celý život. Zatímco některé změny zraku jsou přirozené a souvisí s věkem, v dalších případech se může jednat o závažná onemocnění vyžadující včasnou léčbu.

Světový den zraku (World Sight Day) je každoroční celosvětová aktivita zaměřená na zvýšení povědomí o prevenci zrakových postižení a slepoty. Koná se druhý čtvrtek v říjnu a letos tak připadá na 10. října.

Co to jsou refrakční oční vady? Jako refrakční oční vady se označují chyby ve vidění způsobené nesprávným ohýbáním (refrakcí) světla v oku. · Krátkozrakost (myopie)

Objekty v dálce jsou rozmazané · Dalekozrakost (hypermetropie)

Problém s viděním blízkých předmětů · Astigmatismus

Rozmazané vidění způsobené nesymetrickým tvarem rohovky, nebo čočky · Vetchozrakost (presbyopie)

Snížená schopnost oka přizpůsobovat se vidění na různé vzdálenosti

Děti trápí nejčastěji astigmatismus

"Počet dětí s brýlemi se v posledních letech a desetiletích zvyšuje. Nejčastější refrakční vadou, kvůli které se brýle nosí, je krátkozrakost a astigmatismus. Celosvětově, a Česká republika není výjimkou, se lékaři potýkají se zvyšujícím se počtem krátkozrakých teenagerů. Těch se v loňském roce v České republice léčilo 82 tisíc. Na vině přitom je nejen genetika, ale také extrémní zátěž očí při práci na blízko, jako je používání digitálních zařízení. Velkou roli hraje i snížení hodin pobytu ve venkovních prostorech na denním světle," říká MUDr. Věra Flemrová z oční kliniky Lexum v Praze. Podle lékařů je důležité refrakční vadu objevit a řešit co nejdříve. Důležité jsou preventivní kontroly zraku u pediatra, a to u dětí ve věku 3 a 5 let nebo v případě nejistých výsledků vyšetření u dětského oftalmologa. Nevyřešení nebo podcenění dioptrické chyby v předškolním věku může být příčinou horších školních výsledků, poruch soustředění i bolestí hlavy v pozdějším věku dítěte.

Laserové operace očí až v dospělosti

Nejmodernějším způsobem, jak vyřešit refrakční oční vady a odložit brýle, jsou laserové operace. Ty jsou vhodné v případě, kdy je již oční vada ustálená, tedy nemění se více než rok. Lékaři mají k dispozici hned několik způsobů, jak refrakční oční vadu za několik minut bezbolestně upravit. "Pomocí laserové operace můžeme řešit všechny druhy dioptrických vad. Krátkozrakost do cca -10 dioptrií, dalekozrakost do cca +4 dioptrií. V případě astigmatismu se laserové operace většinou provádí do hodnoty 6 cylindrických dioptrií. Konkrétní metodu laserové operace volíme na základě důkladného předoperačního vyšetření, při němž zároveň ověříme, že je klient pro laserovou operaci vhodný," vysvětluje MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., z oční kliniky Lexum v Brně. V dospělosti může kromě refrakčních vad potrápit také syndrom suchého oka. Jeho léčba zpravidla zahrnuje úpravu pracovního prostředí, změnu výživy, kapání umělých slz i přístrojové ošetření a užívání léků.

Čtyřicítka přinese nové výzvy

Kolem čtyřicátého roku věku začne docházet k další významné změně zraku. "Vetchozrakost neboli presbyopie je běžným projevem stárnutí, při kterém čočka začne postupně ztrácet pružnost a schopnost přirozeného zaostřování. Dříve nebylo z tohoto důvodu vhodné ve středním věku řešit refrakční vady laserovou operací a klienti byli odkázáni na výměnu nitroočních čoček. To ale již neplatí. K dispozici máme novou laserovou metodu Presbyond, která velmi šetrně a bezbolestně zrak upraví i při presbyopii," říká MUDr. Ventruba. Presbyopie ale není jediným důvodem, proč se třeba začít o svůj zrak starat. Po čtyřicítce se zvyšuje i riziko závažných onemocnění, jako jsou glaukom (zelený zákal) nebo věkem podmíněná makulární degenerace. Ta je hlavní příčinou slepoty a poškození zraku v Evropě.

Po 60. začne kalit zrak šedý zákal

I když je šedý zákal nejčastější příčinou ztráty zraku na světě, ve vyspělých zemích se jedná o jednoduše řešitelnou zdravotní komplikaci. "V případě šedého zákalu se jedná o postupné zhoršování zraku a největším problémem je tendence lidí zákrok odkládat. Na vině bývají i dlouhé objednací termíny k očnímu vyšetření u očních specialistů. Výměna nitrooční čočky přitom představuje moderní a bezpečnou operaci a pokud jsou pacienti vhodní na některou z jejich víceohniskových variant, mohou i v tomto věku uvažovat o zbavení se brýlové korekce," uvádí primář MUDr. Martin Fučík z oční kliniky Lexum v Praze. Odstranění šedého zákalu probíhá ambulantně a několik hodin po zákroku pacient snímá obvaz a začíná s pooperační léčbou kapkami. Po několika dnech se obraz operovaného oka usadí, ale je třeba dodržovat pooperační režim. S návštěvou sauny nebo bazénu je lepší až měsíc počkat, jelikož je léčené oko náchylné k infekci.