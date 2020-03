Oběti domácího násilí ve větším ohrožení, organizace posilují on-line pomoc

Britské charitativní organizace zaměřené na pomoc obětem domácího násilí očekávají příval nových případů v důsledku izolace kvůli šíření koronaviru. Připravují tak nové on-line prostředky, jak mohou ženám v nouzi pomoci. Zprávu přinesl server The Independent.

Ačkoli Velká Británie nezavedla tak přísná opatření jako zbytek Evropy, stále je lidem doporučeno, aby zbytečně necestovali, vyhýbali se veřejným prostranstvím, kde se vyskytuje spousta lidí, a aby pokud možno pracovali z domova.

Sociální izolace je však pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, velice nebezpečná. Agresivní chování násilníků se může navíc ještě zhoršit kvůli nejistotě a napětí, jež kolem koronaviru panují. Nemoc COVID-19 je mimo jiné riziková i v případech, kdy se žena pokusí utéct do nějakého charitou zřízeného útočiště, kde se mohou zaměstnanci nakazit, a tím pádem dojde k jeho zavření.

"Více obětí domácího násilí se nás ptá: ‚Co mám dělat?' Hodně z nich říká, že jsou ve stresu a dělají si obavy. Obtížné to je hlavně pro matky s dětmi. Nemohou se jen tak sbalit a odejít. Navíc místa, kam mohou odejít, partner snadno dohledá. Pokud násilník tráví hodně času doma a nechodí do práce, mají pocit menší kontroly nad svými životy a čelí těžké finanční situaci. Takové případy připomínají natlakovaný papiňák," upozornila Hera Hussainová, zakladatelka organizace Chayn, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí on-line.

"Očekáváme, že počet případů domácího násilí během koronaviru stoupne, a tak se připravujeme. Sdílíme více obsahu on-line. Pokud žijete v blízkosti násilníka, potřebujete znát mechanismy, jak se s tím vyrovnat. Hodně našich přeživších navštěvuje místní traumatické a terapeutické skupiny, ale takhle nebudou moci, takže rozjíždíme traumatickou skupinu Telegram - vysoce zabezpečenou aplikaci na psaní zpráv," nastínila.

Uklidňovací techniky

Mezi ony mechanismy zahrnula například techniku uzemňovacích cvičení, pomocí nichž se žena odpoutá od špatných vzpomínek, a přeruší tak úzkostné nálady. Dále také třeba radí, jak snížit eskalaci hádek pomocí různých argumentačních technik a jak omezit kontakt s násilníkem pod jednou střechou. Obětem doporučuje, aby vzpomínaly na chvilky radosti a zabavily se oblíbenými činnostmi jako malováním, vařením nebo jógou.

Podle Sandry Horleyové z organizace Refuge, jež poskytuje obětem domácího násilí nejvíce azylových míst, žije v Anglii a ve Walesu kolem 1,6 milionu žen, které si v minulém roce prošly nějakou formou domácího násilí. "Jednoduše řečeno, domov není pro tyto ženy a jejich děti bezpečným místem. Chceme je ujistit, že linka pomoci funguje 24 hodin denně. Pokud pro ně není bezpečné zavolat, mohou vyplnit formulář na webu, kde zadají vhodný čas k hovoru a náš operátor jim pak v tu dobu zavolá," ubezpečila.

Pomoc přes telefon nebo facebook

Rovněž v Česku funguje řada organizací, jež pomáhají obětem domácího násilí. I ty zareagovaly na aktuální situaci a na svých webech poskytly nové informace o svém provozu. Bílý kruh bezpečí uvedl, že do 24. března ruší veškeré ambulantní služby (poradny a terapie), terénní služby (výjezdy) a porady, supervize a různé přednášky. O to více ale zintenzivní nefyzický kontakt. "Sociální služba bude poskytována v nejnutnější možné míře, a to v režimu telefonické a písemné komunikace. Jsme vám k dispozici 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006," uvádí organizace.

ProFem - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí pak uvádí, že v provozu dále normálně běží pomoc telefonická (všední dny od 9 do 15 hodin) i on-line, a to kromě chatového poradenství nově i na facebooku. Omezené fungování na telefonické nebo e-mailové bázi ve stejný čas oznámila také jiná organizace, Persefona.