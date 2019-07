Objev vědců může pomoci vyvinout nové vakcíny proti borelióze

Parazitologové z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích po experimentech se sajícími klíšťaty popsali, jak se borelie, tedy bakterie způsobující lymskou boreliózu, přenášejí z těla parazita do hostitele. Podle jejich výzkumu míří borelie ze střeva klíštěte přes jícen rovnou do hostitele, zatímco dosud převládal vědecký názor, že borelie nejdřív přejdou do slinných žláz. Výzkum bude dál pokračovat, může napomoci vyvinout nové vakcíny. Oznámila to mluvčí Biologického centra Akademie věd Daniela Procházková.

Vědci dělali několik měsíců vakcinační pokusy, odebrali stovky tkání na analýzu infekce. "Víc než třicet let byl uznávaný americký model, že borelie žijí v klíštěcím střevě a ve chvíli, kdy klíště začne sát, přejdou borelie ze střev do slinných žláz a odtud pak se slinami do hostitele. My jsme ale zjistili, že je to úplně jinak. Myslíme si, že borelie jdou ze střeva přes jícen rovnou do hostitele, a sliny klíštěte pro borelie nejsou důležité. Proto musíme cílit na střevo klíštěte, nikoliv na sliny," řekl Radek Šíma, jeden z hlavních autorů objevu.

Většina vědců při vývoji vakcíny proti lymské borelióze dosud cílí na molekuly ze slinných žláz a na cestu přenosu přes sliny. Výzkum bude dál pokračovat. Badatelé chtějí hledat látky, které by potlačovaly borelie přímo ve střevě klíštěte nebo znemožňovaly boreliím přeměnit svůj povrch.

"Budou to ještě dál ověřovat a cílit na to střevo. Ty důkazy už přinesli, ale protože je to dost jinak, než bylo celou dobu napsáno v publikacích, budou to možná ověřovat i ostatní (vědci) ze světa," řekla Procházková. Jihočeští vědci zažádají o další granty.

Ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer, odborník na klíšťata, uvedl, že jde o významný objev. "Celá desetiletí jsme nemohli borelie ve slinných žlázách klíštěte najít a hledali jsme pro to různá vysvětlení. Naši mladí kolegové se nebáli zpochybnit autority a podali přesvědčivé důkazy o tom, že k přenosu borelií nedochází přes sliny," řekl.

Borelie jsou bakterie spirálovitého tvaru s bičíky na obou koncích, které se dokážou přizpůsobit životu v různých hostitelích. Hlavní rezervoár borelií se nachází v ptácích a hlodavcích, odtud přecházejí do klíštěte a z něj zase zpět do ptáků, hlodavců, ale i dalších savců včetně člověka. Českobudějovičtí vědci také vyvrátili hypotézu, že borelie v prvních 24 hodinách nepřecházejí do hostitele. "Borelie přecházejí hned, ale během prvního dne ještě nejsou pro hostitele infekční," uvedl Šíma. Lidé se tak lymskou boreliózou první den od přisátí klíštěte nenakazí.