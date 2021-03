Odborníci hledají dobrovolníky do studie protilátek na covid-19

Odborníci hledají dobrovolníky do studie, která má zjistit, zda mají v krvi protilátky chránící před nemocí covid-19. Do studie už se od podzimu přihlásilo 15 tisíc lidí, odborníci ale potřebují dvojnásobek. Studie by měla zjistit, jak dlouho protilátky v lidském organismu zůstávají. Zájemci se mohou hlásit do konce března tak, že se objednají na testování do některé ze zapojených laboratoří.

Studie se zaměřuje na protilátky, které se v krvi vytvářejí po několik týdnech od počátku infekce koronavirem, tedy po odeznění akutní infekce. V krvi zůstávají několik měsíců, pravděpodobně i déle a chrání před další nákazou. Studie by měla ukázat, jak dlouho protilátky v organismu přetrvávají. To může záležet také na tom, zda člověk prodělal infekci opakovaně. Získaná data by také mohla ukázat skutečný podíl populace, která koronavirou infekci prodělala.

Do výzkumu se zapojilo asi 190 laboratoří, odborným garantem projektu je Vojtěch Thon z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Centrum poskytlo řešitelům projektu svoji biobanku, která umožňuje uložení a další výzkum vzorků.

Do studie se může přihlásit každý dospělý člověk, který v posledních třech týdnech neměl žádné akutní příznaky nemoci covid-19. Každý účastník podstoupí celkem tři testy v půlročním odstupu, za jeden test zaplatí 600 korun. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá svým pojištěncům 500 korun na každý odběr.