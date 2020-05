Odstranění vrásek? Rychle, dlouhodobě, nenápadně a bez jehel.

Bezbolestné a okamžité odstranění vrásek na problematických místech. Přesně tam, kde nemáte chuť se nechat ošetřit jehlou - třeba vrásek na krku, v okolí úst nebo i těch hlubokých na čele. To umí nová metoda Enerjet 2.0, kterou nabízí renomovaná pražská klinika LaserPlastic primářky Marty Moidlové, průkopnice v estetické dermatologii.

Kromě toho umí metoda vypnout ochablou kůži, hydratovat a celkově ji omladit. S tím, že účinek je okamžitý a postupně pak ještě zesílí, takže je nenápadný a "dobíhá" delší dobu.

"Enerjet 2.0 je minimálně invazivní ošetření, a to bez použití jehel. Využívá přitom kinetické neboli pohybové energie: pod vysokým tlakem aplikuje až do hloubky šesti milimetrů kůže účinné látky. Ty se pak v ní rovnoměrně v nanočástečkách plošně rozprostřou podobně jako se rozvíjí lísteček rostlinky. Nová metoda je určená pro místa, kde by byla jehla nepříjemná. Týká se to třeba hlubokých vrásek a rýh na čele, vrásek na krku nebo rýh nad horním rtem a u úst," vysvětlují MUDr. Lenka Faltová a MUDr. Zuzana Kulíková z týmu doktorky Marty Moidlové na klinice LaserPlastic. A doplňují, že metoda se používá i k omlazení hrudníku a k celkovému takzvanému kinetickému liftingu obličeje.

Koktejl na míru a nabuzení ochablé kůže

Na rozdíl od jehly, která vstříkne účinnou látku jen do místa vpichu, nová metoda dopraví do pokožky účinnou látku pod tlakem a rozprostře ji do plochy. Tak lze do kůže dostat i na míru vytvořený koktejl, obohacený třeba i o zasíťovanou nebo výplňovou kyselinu hyaluronovou a další látky - rozhoduje stav kůže a konkrétní problém, který je třeba vyřešit.

"U ošetření Enerjet 2.0 tím však efekt nekončí. Naopak, právě po ošetření se začne projevovat další účinek této terapie - novotvorba kolagenu. Ten se ošetřením sám v pokožce aktivuje a kůže se pak - postupně a nenápadně - vypne. Výsledky dosažené díky samotné injektáži se tedy ještě dál zlepšují po dobu minimálně dvou až tří měsíců," říká MUDr. Faltová. A dodává, že hned po ošetření se v místě aplikace mohou objevit drobné bouličky připomínající komáří štípnutí, někdy doprovázené i začervenáním. Obojí však vymizí v řádu hodin.

Sluníčko nevadí

Pro optimální výsledek je pak dobré zákrok v průběhu měsíců zopakovat - ideální frekvence záleží vždy na ošetřované problematice. Slunce metodě nevadí, takže ošetření lze podstoupit i v létě. Opatrní by ale měli být lidé, kteří mají tenké cévky - kvůli následným modřinkám - nebo takzvanou růžovku v místě zákroku. "Vhodným kandidátem na ošetření tímto novým přístrojem je každý, kdo chce vylepšit konkrétní místo a chce vidět výsledky hned. Účinek se přitom ještě rozvíjí a výsledek vypadá přirozeně," doplňuje doktorka Kulíková.

Ošetření je jednoduché a ambulantní. Trvá přibližně 30 minut a je téměř bezbolestné, takže používat místní znecitlivění u něj není nutné - cítit je jen drobné štípání. Cena na klinice LaserPlastic se pohybuje od 12 tisíc korun, liší se podle použitého materiálu a rozsahu zákroku.