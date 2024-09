Pacienti by si měli umět správné informace vyhledat, kvůli starému zákonu jsou ale odkázáni na obskurní zdroje

Čeští pacienti jsou podle poslance Petra Fifky (ODS) mnohdy odkázáni na obskurní dezinformační zdroje, u kterých není jistota, že dávají správné informace. Zdravotní gramotnost českého obyvatelstva možná i kvůli tomu nepatří v Evropě mezi nejvyšší, což potvrzují i průzkumy.

Pomoci k lepší edukaci měla novela zákona o regulaci reklamy. Ten byl přijat před dvaceti lety a je zastaralý, neodpovídá potřebám pacientů, lékařů ani všeobecných sester. Zlepšit situaci navrhovalo Ministerstvo zdravotnictví. Resort průmyslu ale většinu návrhů odmítl, což překvapilo řadu odborníků včetně poslance Fifky. Až se dostane novela do Poslanecké sněmovny, je podle svých slov připraven do ní změny prosadit. Musíme zapracovat na tom, aby lidé uměli pravdivé zdravotnické informace správně vyhledávat a také vyhodnocovat, řekl v rozhovoru poslanec Fifka.

V rámci diskuse na Letní škole Akademie pacientských organizací, jež se konala na konci srpna, jste nabídl, že v Poslanecké sněmovně pomůžete prosadit návrhy Ministerstva zdravotnictví na úpravu novely zákona o regulace reklamy. Co je podle vás to nejdůležitější?

Ministerstvo zdravotnictví do zákona o regulaci reklamy poslalo velké množství podnětů

a připomínek, což trochu komplikuje situaci. S kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu a resortu zdravotnictví jsme se bavili o tom, že bychom vybrali dva až tři návrhy, jež se týkají rozšiřování možností informování pacientů v souvislosti s léky vázanými na lékařský předpis. Pokud by Ministerstvo zdravotnictví některý z těchto návrhů připravilo v paragrafovém znění, rád se ho ve druhém čtení ujmu a načtu ve sněmovně jako pozměňovací návrh, samozřejmě se souhlasem MZ ČR.

Proč myslíte, že se nedaří tolik let prosadit v zákonu o regulaci reklamy tak potřebné změny? Problémy nemají jen pacienti, ale třeba i všeobecné sestry, které nejsou považovány za odborníky a nemohou dostávat v potřebném rozsahu informace o léčivech.

Zřejmě nedošlo ke konsolidaci takových změn převedených do paragrafového znění. Zákon je poměrně složitý. Gesčně připadá Ministerstvu průmyslu a obchodu, nikoliv resortu zdravotnictví. Takže je to jen o komunikaci mezi těmito dvěma orgány, jak si vzájemné potřeby dokážou vysvětlit a přetavit je ve vzájemnou spolupráci.

MPO ale překvapivě nezaneslo do novely zákona žádnou z připomínek, které dalo Ministerstvo zdravotnictví.

Nechci hodnotit, co se stalo, ale podle informací, které jsem získal z neformálních rozhovorů, mám pocit, že komunikace měla být daleko včasnější a lepší. Je spousta věcí, které chce MZ ČR v tomto zákoně vylepšit, ale i ono si musí stanovit prioritní věci. Navíc je rozšiřování informací pro pacienty natolik bezkonfliktní materiál, že mohl být po vzájemné dohodě dávno připraven a podán. Je to nevyužitá příležitost mezi dvěma ministerstvy.

Jak by vypadala ideální podoba?

Ideální spolupráce mezi státními orgány vypadá tak, že si spolu sednou, dohodnou se na prioritách, vzájemně si vyhoví a nám už do parlamentu přinesou hotový materiál, který tam bezproblémově projde. Přes dvacet let starý zákon už neodpovídá informačním potřebám českého pacienta, jenž by měl vědět, jak a čím je léčen, a nemá dostatek zdrojů, kde by tyto informace mohl získat, protože tyto zdroje by mohly být považovány za reklamu a jsou tudíž podle současného znění zákona zakázány.

Jaké to má důsledky?

Pacienti jsou bohužel pak odkázáni mnohdy na obskurní zdroje, u nichž není jistota, že podávají správné informace.

Může to mít vliv i na to, že Češi jako pacienti občas sklouzávají k dezinformacím, což se ukázalo během pandemie covidu?

Nechci to porovnávat s obdobím covidu. Každopádně podle průzkumů platí, že zdravotní gramotnost českého obyvatelstva nepatří mezi nejvyšší, tudíž musíme zapracovat na tom, aby lidé uměli zdravotnické informace správně vyhledávat a správně vyhodnocovat.

Stihne se legislativní harmonogram, který nastínilo MPO?

Tak jak byl tady nastíněn, jsem se musel pousmát. Samozřejmě my jsme se s kolegy poradili, co urychlit a zkrátit a ve kterém období by bylo bezproblémové návrhy předat dál, aby se do zákona nedávaly další kontroverzní pozměňovací návrhy. Stihnout by to šlo do června příštího roku, ale chtělo by to s tím přijít ve zrychlené podobě už příští rok v lednu. Míček je na straně MPO.

Lze najít na prosazení změn ze strany MZ ČR shodu i v koalici?

I politika je řemeslo a má svá pravidla. Pokud by byl návrh z ministerstva projednán meziresortně, vláda ho schválí a je pro koalici závazný. Pokud bychom normu upravovali pozměňujícími návrhy, tak by musely být projednány ve výboru ve zdravotnictví a musela by na nich být koaliční shoda. Vzhledem k tomu, že se jedná o prospěch pacientů, nemuselo by to být nijak složité.

Zdroj: Akademie pacientských organizací