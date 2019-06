Pacienti odkázaní na plicní ventilaci se mohou léčit doma

V domácím prostředí se díky speciálním přístrojům léčí prvních pět pacientů nemocnice v Přerově a Prostějově, kteří jsou závislí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci a dosud byli odkázáni na přístroje v nemocnicích. Projekt je určen pro dospělé pacienty Nemocnice Přerov a dětské pacienty Nemocnice Prostějov. Ve středu to řekla Lucie Drahošová ze společnosti Středomoravská nemocniční.

Středomoravská nemocniční, pod kterou spadají prostějovská, přerovská a šternberská nemocnice, se podle Drahošové stala jedním z regionálních center pro domácí umělou plicní ventilaci v rámci pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení přerovské nemocnice Zdeňka Plhala pacienti dostanou menší speciální přístroj, který částečně nebo úplně nahrazuje spontánní dýchání, navíc v domácím prostředí.

Projekt je určen pacientům, u kterých se lékařům podařilo stabilizovat zdravotní stav a potřebují už jen pomoc dýchacího přístroje. "My samozřejmě musíme připravit pacienta a rodinu na přechod do domácího prostředí, a to od zaškolení, výběru vhodných pomůcek až po poradenství v sociální oblasti, které se týká sociálních dávek a příspěvků na péči," upozornil primář.

Vedoucí lékař následné intenzivní péče pro děti v prostějovské nemocnici Josef Tenora řekl, že projekt zcela změní organizaci péče o pacienty, kteří většinou v důsledku onemocnění dýchacích cest či nervosvalových nemocí nejsou schopni dýchat bez pomoci přístroje pro umělou plicní ventilaci. "Díky zajištěné péči mohou být v domácím prostředí a starají se o ně jejich nejbližší," podotkl Tenora.

V domácím prostředí se podle lékařů zlepšuje psychický stav pacienta a snižuje riziko infekce. Nemocní lidé se také můžou aspoň částečně vrátit ke způsobu života, jakým žili před úrazem nebo závažným onemocněním. "Vyloučený není ani návrat k původní profesi. Mnoho pacientů může díky domácí umělé plicní ventilaci cestovat osobními vozy, vlaky i letadly, nepotřebují ke svému transportu sanitní vůz s asistencí zdravotníků," dodal Plhal.

Nemocnici v Přerově má spolu se zdravotnickými zařízeními v Prostějově a Šternberku prostřednictvím společnosti Středomoravská nemocniční v pronájmu od kraje společnost Agel ocelářského magnáta Tomáše Chrenka. Členem skupiny Agel je také nemocnice v Jeseníku.