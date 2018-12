Péče o imunitu nejsou jen vitaminy

Předvánoční shon, pracovní uzávěrky a chladné počasí vytvářejí ideální podmínky pro šíření virů způsobujících nachlazení. Stres a únava s rizikem nachlazení totiž výrazně souvisí - má zásadní vliv na stav imunity. Víte, jak obranný systém lidského organismu vlastně funguje a jak mu můžete v jeho práci pomoci?

Imunita je pomyslnou bezpečnostní a úklidovou službou lidského těla. Rozpoznává cizorodé látky od vlastních, brání jejich vniknutí do organismu a v případě jejich průniku je likviduje. Správně pracující imunitní systém je zárukou, že v těle nebude nic, co tam nepatří.

Imunitní systém je záležitostí složitou a jeho fungování ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita je do značné míry problémem civilizačním. Výrazný vliv na její fungování má totiž životní styl - nevyvážená strava, nedostatek pohybu, únava a stres mohou být příčinou prvních problémů. Potíže může způsobit překvapivě i přehnaná čistota. V dnešním světě máme s bakteriemi, které se běžně nacházejí venku, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu, nedostatečný kontakt s bakteriemi však může vést k oslabení imunity a následně vyšší náchylnosti k onemocnění při kontaktu s virem. Základní zákonitosti fungování imunity rodiče malých dětí často ignorují a snaží se situaci napravit přísunem vitaminů.

"Během své lékárnické praxe jsem se mnohokrát setkala s tím, že maminky poptávají multivitaminy pro děti na posílení imunity. Dostatečné množství a vyvážený poměr vitaminů jsou pro správné fungování lidského organismu pochopitelně nezbytné, v dnešní době, kdy je imunita často oslabena civilizačními vlivy, však k její aktivaci pouze vitaminy nestačí," říká Mgr. Barbora Grymová, farmaceutka a odbornice na imunitu.

Abyste imunitu posílili opravdu na maximum, je dobré ji podpořit i potravinovými doplňky. Například Preventan obsahuje kromě vitaminu C také ProteQuine, patentovanou směs biologicky aktivních látek, která napomáhá tvorbě hlavních protilátek organismu. Působí přitom přímo na sliznicích, které jsou často prvním místem kontaktu s patogenem, zejména při onemocnění horních cest dýchacích.

Mimochodem, tenhle známý doplněk stravy letos oslavil své dvacáté narozeniny od uvedení na trh. Během této doby se portfolio z původní jedné varianty rozšířilo na čtyři druhy a Preventan se začal prodávat i na zahraničních trzích. Společnost se rozhodla zasvětit imunitnímu systému a zdravému stylu života čtvrtý lednový týden a na 21. - 27. 1. 2019 vyhlásila Týden imunity.

"Na farmaceutickém trhu působí Preventan již 20 let. Jako jeden z klíčových hráčů v sektoru cítíme zodpovědnost za informovanost spotřebitelů v této oblasti a chceme proto Týdnem imunity zvýšit povědomí o fungování imunitního systému a péči o něj. Lidé totiž často péči o svůj imunitní systém podceňují, snaží se jej posílit až v době, kdy tělo začíná bojovat s nemocí, ale to už je pozdě. Proto na ně chceme apelovat, aby imunitu posilovali dlouhodobě, a to nejen pomocí potravinových doplňků, ale zejména zdravým životním stylem," vysvětluje Lukáš Jirka, generální ředitel Neuraxpharm Bohemia, výrobce Preventanu.

Během Týdne imunity mohou lidé po celé ČR navštívit vybrané lékárny, kde budou působit vyškolené týmy, které budou poskytovat informace o vhodném posilování imunitního systému. Další informace budou k dispozici na webu www.tydenimunity.cz, který bude spuštěn začátkem roku 2019. Kromě rad, jak posilovat imunitu, ale třeba i zdravých receptů a tipů na cvičení se mohou návštěvníci webu těšit také na on-line poradnu s odborníkem, který zodpoví jejich dotazy týkající se péče o zdraví.