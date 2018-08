Pití alkoholu ve středním věku může snížit riziko demence

Abstinence ve středním věku není nejlepší nápad. Podle nové studie publikované v časopise British Medical Journal naopak rozumné pití alkoholu může snížit riziko demence. Informoval o tom server The Telegraph.

Vědci analyzovali kolem devíti tisíc lidí a zjistili, že ti, kdo si ve středním věku nedopřávají ani kapku alkoholu, mají až o 50 procent vyšší pravděpodobnost vyvinutí degenerativního stavu v mozku než ti, kteří si sem tam skleničku nějakého pití dopřejí.

Svými výsledky tak vědci chtějí apelovat na Národní zdravotní službu (NHS), aby uznala, že malé množství alkoholu může mít ve skutečnosti na zdraví člověka pozitivní účinek.

Nepředpokládají však, že k tomu dojde, neboť zdravotníci obecně nikdy nepřijmou "fakt", že decentní příjem alkoholu může zabránit demenci v pokročilejším věku. A i kdyby ano, tak na druhou stranu alkohol zase může, byť i v malé míře, stát za jinými nemocemi, například rakovinou.

Výzkumníci zahájili svou studii už v osmdesátých letech a za tu dobu analyzovali data celkem 9087 Britů ve věkovém rozmezí 35-55 let. Hlavním výsledkem bylo již zmíněné zjištění, že abstinenti ve středním věku mají až o 50 procent vyšší pravděpodobnost onemocnění demencí.

Celoživotní abstinenti jsou na tom podobně, ačkoliv konkrétní číslo zvýšeného rizika výzkumníci neuvedli. Nebezpečí ale hrozí i těm, kteří naopak alkoholu holdují příliš často, konkrétně když vypijí více než 140 ml alkoholu (ekvivalent šesti piv) za týden.

"Výsledky naznačují, že abstinence, ale i nadměrná konzumace alkoholu zvyšují riziko demence, ačkoliv základní mechanismy ke vzniku této nemoci se u obou skupin nejspíš liší," uvádějí autoři studie v časopise British Medical Journal.

Souvisí to se socializací

Předchozí studie ukázaly, že lidem, kteří vedou aktivní sociální život i v pokročilém věku, hrozí menší riziko demence. To by mohlo vysvětlovat i tuhle studii, protože abstinenti se obecně méně socializují. Na druhou stranu výzkumníci z univerzity v Londýně tyhle výsledky zpochybňují na základě faktu, že plno abstinentů kdysi bylo právě závislých na alkoholu.

Podle současných odhadů žije ve Velké Británii více než 850 tisíc lidí trpících demencí, přičemž prognózy předpovídají, že do roku 2025 to bude přes milion a do roku 2051 dokonce až dva miliony.