Pití piva snižuje řadu zdravotních rizik, ale v rozumné míře

Pivo je sice hodně kalorické, na druhou stranu jeho pitím našemu zdraví prospíváme v několika směrech. Obsahuje totiž důležité výživné složky, které zlepšují zdraví našeho mozku a snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Informoval o tom server Daily Mail.

Podle vědců z Hong Kongu, kteří minulý týden publikovali svou studii v časopise The American Journal of the Medical Sciences, obsahuje pivo více bílkovin a vitaminu B než víno. Navíc má také vysoký obsah antioxidantů, a může tak snižovat riziko cukrovky nebo kardiovaskulárních onemocnění.

"Pivo obsahuje stopové množství minerálů, jako je vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík, sodík, zinek, měď, mangan, selen, fluorid a křemík. Obsahuje také řadu antioxidantů a fenolových kyselin, které přispívají nejen k lepší chuti, ale i pocitu plnosti," tvrdí jedna z výzkumnic studie Sisi Yipová.

Jak se ale říká:všeho s mírou. A to platí i pro pivo. Výše zmíněných zdravotních benefitů člověk dosáhne jedině tehdy, pokud svůj oblíbený nápoj konzumuje v rozumném množství.

"Pokud pravidelně pijete více než šest piv týdně (což je podle Národní zdravotní služby ve Velké Británii zdravý strop, pozn. red.), tak si to pití rozvrhněte aspoň do tří nebo i více dní, radí Yipová a dodává: "V ideálním případě je vhodný limit pro muže jedno pivo denně, pro ženu poloviční množství."

Lepší produkce mateřského mléka

Pití piva propagují i Demetra a Araceli, dvě matky-podnikatelky v USA. Ty nabízí svou speciální značku, o níž tvrdí, že by ji měly matky pít v době kojení svých novorozeňat, neboť zvyšuje produkci mateřského mléka. Ženy veřejně podpořila například herečka Gwyneth Paltrowová.

Pivo se jmenuje Au Liquid Gold (Tekuté zlato) a obsahuje výrazně nižší procento alkoholu než klasická piva. Navíc je obohaceno speciálním mlékem, které obsahuje protizánětlivé byliny a antioxidanty, píše se na internetových stránkách piva.