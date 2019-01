Počty umělých oplodnění v Česku rostou o tisíce

Páry loni absolvovaly na klinikách v Česku podle předběžných odhadů 39 tisíc cyklů umělého oplodnění. Bylo to zhruba o tisíc více než loni, podobný nárůst je v posledních letech pravidelný. V tiskové zprávě o tom informoval David Rumpík, předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Pokrok v léčbě a účinnější léky podle Rumpíka zvyšují úspěšnost, stejnou měrou ji ale brzdí stoupající věk žen, které na kliniky přicházejí. Dlouhodobě se tak pohybuje kolem 50 procent.

"Každým rokem se zvyšuje přibližně o půl roku věk pacientek, které na kliniku přicházejí, a Česká republika tak kopíruje trend ve vyspělých zemích Evropy a USA. To je samozřejmě populačně nedobré, ideální věk prvorodiček by se měl pohybovat kolem 25 let," řekl David Rumpík.

Většina žen ale pomoc vyhledá mezi 35 a 40 lety. "S věkem se ženám snižuje počet a kvalita vajíček, mužům klesá množství oplodnění schopných spermií," uvedl specialista na umělé oplodnění kliniky Reprofit a IVF Clinic Olomouc Štěpán Machač.

Zdravotní pojišťovny platí tři až čtyři pokusy u žen do 39 let, jeden stojí přibližně 26 tisíc korun. Za další spojené úkony a léky páry doplácejí průměrně 17 a půl tisíce korun na cyklus placený pojišťovnou. Ministerstvo zdravotnictví chce do letošního června předložit vládě novelu, která by umělé oplodnění hradila ženám až do 40 let. Kritici namítají, že v tak vysokém věku mají nízkou úspěšnost a vysoké riziko komplikací pro matku i dítě.

Světová zdravotnická organizace (WHO), která dosud definuje nedobrovolnou neplodnost jako nemoc, zvažuje její překvalifikování. To by mohlo vést až k tomu, že by umělé oplodnění nebylo hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Služby českých reprodukčních klinik využívají i cizinky. V roce 2010 jich bylo asi 15 procent celkového počtu, o šest let později už téměř 25 procent. Podle kritiků se z asistované reprodukce v Česku stal výnosný byznys. V oboru podnikal i premiér Andrej Babiš (ANO). Fond Hartenberg, jenž spravuje jeho majetek, má na trhu asi čtyřicetiprocentní podíl.

Problémy s početím má v tuzemsku přibližně čtvrtina párů, příčina je shodně ze 40 procent na straně jednoho z partnerů, v pětině párů mají problém s početím oba. V Česku se rodí po umělém oplodnění asi pět procent dětí.