Nikdy není pozdě začít s vyvíjením trošky fyzické aktivity a těžit tak ze všech jejích pozitivních vlivů na naše zdraví, jako je například snížení rizika předčasného úmrtí či předcházení kardiovaskulárním nemocem, infekcím či nádorům. Píše o tom italský deník La Repubblica.

Vědci z Národního ústavu pro výzkum rakoviny v Bethesdě v americkém státě Maryland ukázali, že pohyb pomáhá fyzické i psychické pohodě nezávisle na věku, kdy s ním začneme.

Aby vědci zjistili, jakým způsobem cvičení ovlivňuje zdraví v různých věkových kategoriích, shromažďovali údaje o 315 tisících dospělých Američanů ve věku od padesáti do sedmdesáti let. Analyzovali jejich návyky a počet hodin věnovaných pohybu v různých obdobích života, od dospívání (patnáct až osmnáct let), až po dobu mezi čtyřicátým a jednašedesátým rokem života.

"Většina studií, které jsme až dosud uskutečnili, se soustřeďovala na užitek z fyzické aktivity v krátkých časových úsecích a především v dospělosti. V první studii jsme se snažili zkoumat, jak může být fyzická aktivita v různých fázích života spojována s rizikem úmrtí," uvedli vědci.

Účastníci studie, kteří byli celý život fyzicky aktivní, měli riziko předčasného úmrtí ve srovnání s těmi, kteří nikdy necvičili, nižší o 29 až 36 procent. "V této práci byl demonstrován užitek fyzické aktivity, pokud jde o kardiovaskulární choroby a nádory. Nejdůležitějším výsledkem studie je to, že začít s fyzickou aktivitou v dospělosti znamená tentýž přínos jako když s ní začneme v mládí. Proto není nikdy pozdě začínat," uvedl Marco Scorcu, poradce Italské federace sportovní medicíny.

Nakupování, péče o zahradu, chůze: tyto činnosti mohou rovněž pomoci, mimo jiné udržet si i ve stáří dobrou paměť. Podle výzkumu zveřejněného na stránkách časopisu Americké neurologické akademie Neurology se ukázalo, že i pohyb v domácnosti může mít na mozek ochranný vliv a bránit rozvoji demence.

Proč dělá pohyb mozku tak dobře? "Tuto souvislost můžeme vysvětlit tím, že fyzická aktivita zlepšuje okysličování a perfuzi mozku, tedy správný přístup krve do tkáně," řekl Antonio Sgadari, geriatr z nadace Agostino při poliklinice Gemelli v Římě. "Zajímavé na tom je, že není nikdy pozdě na pohyb: i u velmi starých lidí, kteří zařadili do svého denního programu trochu pohybu, se ukazuje, že se jim zlepšily některé kognitivní schopnosti," dodal.

"Aby mozek správně stárnul, není nezbytné dělat sport nebo specifické cviky, a to i proto, že ve stáří je to pro mnohé obtížné. Důležité je více se hýbat, a to i doma. Zahradničení, vaření, úprava stolu, procházka a nákupy jsou činnosti, které mohou posílit kognitivní funkce mozku," uvedl Sgadari.