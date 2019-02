Polské hovězí se salmonelou patří Animalcu z Agrofertu

Stát zavádí od čtvrtka kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska před jeho uvedením na trh. Důvodem je zjištění veterinářů, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa, které bylo skladováno u společnosti Frost Logistics ve středočeských Dolních Jirčanech, obsahovalo bakterie salmonely. Nyní se zkoumá, zda se už prodalo koncovým zákazníkům. Na mimořádném briefingu to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert. Vzorky z masa odebírali veterináři v minulém týdnu, ve středu přišly výsledky.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst, šlo také na Slovensko. Směřovalo do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom, sdělili veterináři. "V současné době pokračuje došetřování u těchto subjektů," dodali. Oficiálně také informovali slovenskou stranu. Část nejspíš stále zůstává ve skladech, uvedli.

Veškeré hovězí maso z Polska bude muset projít podle Tomana kontrolou v akreditované laboratoři, na trh bude moci až po testech. Podle ministra se zvýší také policejní kontroly dovozu. Policie oznámila na twitteru, že policisté se nyní ve zvýšené míře na celém území ČR v rámci silničních kontrol zaměří na kontrolu užitkových a nákladních vozidel určených k přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze. V případě jakéhokoliv podezření okamžitě vyrozumí krajskou veterinární správu.

Výsledky dalších testů veterinární správa ještě čeká, zatím šlo o první nález masa z Polska se salmonelou od spuštění zvýšených kontrol po zjištění podezřelých praktik na jatkách v Mazovském vojvodství.

"Pokračující kauza nás jen utvrzuje v tom, co už jsme deklarovali. Doporučujeme spotřebitelům, aby se při nákupu masa zajímali mimo jiné o původ zvířete, ze kterého maso pochází, a v ideálním případě se orientovali na maso českého původu," řekl výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina. Povinné kontroly respektuje. Maso se salmonelou směřovalo i do MP Krásno, v této firmě je předseda svazu Karel Pilčík předsedou představenstva.

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek řekl, že současná opatření státu vítá, ale že nejde o systémové řešení problému. Přál by si, aby kontroly prováděli společně celníci, veterináři a policisté, případně pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Prověřovali by pak vozidla jak česká, tak i z jiných států. Současné nálezy jsou podle něho pouze špičkou ledovce.

Mluvčí Potravinářské komory ČR Dana Večeřová sdělila, že vítá zesílení kontrol dovozů. "Je zřejmé, že polské dozorové orgány pustily na trh, a dokonce na vývoz zdravotně závadné maso," dodala.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.

Nyní zjištěné maso se salmonelou z těchto jatek nepocházelo, nemělo by s nimi mít podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda ani žádnou souvislost.