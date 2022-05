Poptávka po optometristech se zvyšuje. V západních zemích ale mají větší pravomoci

Společně s tlakem na kvalitu vidění se prudce rozvíjí i obor s názvem optometrie. V západních zemích přitom mají optometristé větší pravomoci než v České republice, do určité míry suplují práci očního lékaře.

"Například ve Spojených státech či Anglii se téměř nestane, aby lékař předepisoval brýlovou korekci. Optometristé zde mohou provádět i diagnostiku očních onemocnění, a pokud zjistí, že je něco špatně, odesílají pacienta na podrobnější oftalmologické vyšetření, případně operaci," vysvětluje Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., hlavní optometrista sítě očních klinik Lexum.

Optometrie je hybridní studijní obor, který má něco z přírodovědy a něco z lékařství. Studenti se specializují na vyšetření zrakových funkcí, a to jak objektivní, přístrojem, tak subjektivní pomocí otázek a zpětné vazby od pacienta. Tudíž by měli perfektně zvládat obsluhu klinických oftalmologických přístrojů, ale i práci s pacientem. Vyměřují hodnoty do brýlí, aplikují kontaktní čočky nebo se podílejí na kalkulaci hodnot nitroočních čoček. "Počet odvětví optometrie se pomalu zvyšuje, jak narůstá i tlak na kvalitu vidění. Za zmínku stojí například behaviorální, sportovní či klinický směr optometrie," říká Mgr. Ondřej Vlasák.

Co se týká pravomocí, optometristé působí v prostoru mezi optiky, biomedicínskými inženýry a očními lékaři. Přesto je optometrie rozsáhlým oborem, který stále přináší nové poznatky a přístupy. "Neřekl bych, že se ubírá jedním směrem, spíše se rozrůstá do více směrů a některý expanduje více, rychleji než jiný. Nyní jsou takové odnože, ve kterých se absolutně nevyznám. Mám pocit, že vědomostně i prakticky obsáhnout celý obor optometrie je téměř nemožné," dodává.

Ve své praxi nejčastěji radí s ergonomií a hygienou vidění, kam zajít do optiky či jaký typ nitrooční čočky či refrakčního zákroku zvolit. Zároveň registruje, že se v průběhu času mění typy očních vad, se kterými se na něj pacienti obracejí. "Momentálně jsou to patologie sítnice, šedý zákal, onemocnění rohovky a skryté šilhání. Už dlouho jsem neřešil jednoduchou oční vadu, jako je krátkozrakost či dalekozrakost."

Do agendy optometristy patří i konzultace s pacientem, zda je pro něj nejvhodnější zvolit brýle, kontaktní čočky, nebo laserovou operaci. "Laser očí doporučuji, samozřejmě není pro každého a není dobré jít do kompromisů. Z mého pohledu je nejdůležitější motivace pacienta a zdravé oči. Co se týče dioptrického rozptylu, kolik dioptrií ještě operovat laserem, tak v tom jsem konzervativní. Doporučuji +3,5 až -10,0 dioptrií, v závislosti na typu laseru a indikované procedury," říká odborník z očních klinik Lexum.