Potvrzeno. Tekutá probiotika jsou účinnější, prokázala britská studie

Miliardy bakterií v našich střevech ovlivňují naše zdraví v mnoha ohledech. Mají přímý vliv na naše trávení, prostřednictvím enzymů dokáží ovlivňovat psychiku, vznik a tvorbu ekzémů či krevní tlak. Počet studií věnovaných výzkumu těchto bakterií, kterým se odborně říká mikrobiom, neustále roste a vědci postupně objevují další a další procesy a oblasti, které jsou kvalitou našeho mikrobiomu přímo či nepřímo ovlivněny. Nežádoucímu vychýlení rovnováhy těchto střevních bakterií zabrání dodání probiotik. Britským vědcům se podařilo vyřešit jeden z dílčích problémů, jak dostat probiotika v dostatečném množství až do místa působení ve střevech, aniž by je před tím poškodily trávicí šťávy v žaludku. Řešení spočívá ve vodní suspenzi extraktu z naklíčeného ječmene.

Vlivem nezdravého životního stylu, stresu, nadužívání antibiotik či špatné stravy dochází k vychýlení přirozené rovnováhy v našich střevech, což se projevuje celou řadou zdravotních komplikací. Tento stav, odborně nazývaný dysbióza, znamená, že se některé kmeny bakterií přemnoží, jiné vymizí. Výsledkem je možný rozvoj nemocí, sílící alergie či psychické potíže. Účinnou metodou, jak rovnováhu obnovit, je dodání kvalitních probiotik, tedy bakterií, které jsou trávicímu systému vlastní, ale při potížích nebo například po antibiotické kůře ze střev zmizí. Jedním z dílčích problémů, kterým se vědci zabývají, je, jak dostat probiotika na místo jejich působení v tenkém a tlustém střevě. Musejí totiž projít trávicím traktem, aniž by byla poškozena. Z výsledků studie provedené na britské University College London (UCL) vyplývá, že lépe si v tomto vedou probiotika založená na tekuté bázi. "Testované výrobky na bázi tekutin vykazují lepší výsledky, pokud jde o přežití bakterií, ve srovnání s testovanými výrobky sušených produktů," konstatují výzkumníci Mansa Fredua-Agyeman a Simon Gaisford s tím, že probiotické bakterie jsou schopny bez větších ztrát překonat nehostinné prostředí žaludečních šťáv a dostat se až do střev.

Novinka, kterou v lékárně nenajdete

Jedním ze zkoumaných výrobků ve studii byla i probiotika Symprove, která jsou právě ve vodní suspenzi z naklíčeného ječmene. "Suspenze tvoří přirozenou výživu bakterií a zároveň ochranu před vlivem žaludečních šťáv. Jde o kapalný nemléčný suplement, který prochází žaludkem, aniž by vůbec spustil proces trávení," vysvětluje Martin Benko ze společnosti Bencos, která jako jediná u nás produkty Symprove distribuuje. Dle výsledků dalších studií tato patentovaná technologie umožňuje přežití bakterií, které se tak dostávají na místo svého působení. Technologie má další specifikum v tom, že výrobky Symprove nelze nalézt v běžných lékárnách. Důvodem je to, že obsahují skutečně živé probiotické bakterie ve vodní suspenzi, kterým nesvědčí delší než tříměsíční skladování. "Jsem v přímém kontaktu s každým zákazníkem, protože dodáváme opravdu živé funkční probiotikum. Z tohoto důvodu zasíláme klientům přímo na adresu jednotlivé měsíční kůry, aby oni i my měli jistotu, že dostávají skutečná funkční probiotika," dodal Martin Benko.

Odkaz na studii UCL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25351484/