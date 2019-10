Před 30 lety začal boom zubních implantátů

Když se u nás po roce 1989 otevřely hranice, bylo jasné, že lidé ze Západu mají nejen hezčí šaty, boty nebo auta, ale většinou také mnohem hezčí zuby. Bylo to i díky zubním implantátům neboli umělým zubům, které začali postupně objevovat i naši stomatologové. Také česká stomatochirurgie zaznamenala svůj "revoluční vývoj". "Učili jsme se lidem implantáty zavádět, doplňovat kost, první čepelkové implantáty jsme postupně vyměnili za sofistikovanější nitrokostní. Byl to obrovský skok a velmi rychlý vývoj, který nám umožnil mnohem lépe ošetřit i řadu komplikovaných případů," vzpomíná MUDr. Radim Horák z Kliniky GHC Praha.

Uznávaný stomatolog, stomatochirurg a také zkušený maxilofasciální chirurg (čili operatér ústní dutiny, čelistí a obličeje) se už postaral o krásný úsměv stovek svých pacientů. K nim patří i vrcholoví sportovci, zejména hokejisté. Doktor Horák ošetřoval například hráče zámořské NHL a jako hlavní lékař dohlížel i na utkání Philadephie Flyers s Chicago Blackhawks, které se začátkem října konalo v Praze.

Ani bolest, ani strach

"Pokud dnes někdo přijde o zub, zavedení implantátů se dnes opravdu nemusí bát," říká MUDr. Radim Horák z Kliniky GHC Praha. Chirurgický zákrok, při kterém operatér vkládá zubní implantát do pacientovy čelisti, je totiž téměř bezbolestný. A může být i pohodlný. To v případě, že se zákrok neprovádí v klasické ambulanci, kde se pacient po výkonu musí zvednout a sám odejít, ale na sále v analgosedaci. Mírné utlumení totiž potlačuje nejen bolest, ale také strach. "Správná kombinace léků na uklidnění spolu s léky proti bolesti způsobí, že pacient zůstává při vědomí a spolupracuje, samotný výkon si pak už ale většinou nepamatuje," vysvětluje doktor Horák, který po zákroku doporučuje využít ještě lůžkové péče. "Už samotné vědomí, že se o mě můj lékař dál postará, dělá pro psychiku pacientů velmi mnoho a zvyšuje tak celkovou pohodu operace. Následný odpočinek na lůžku pod lékařským dohledem si proto pacienti obvykle rádi dopřejí," je přesvědčen MUDr. Horák.

Implantát neboli umělý zub je dobrým řešením i z hlediska estetiky, která je pro řadu lidí stejně důležitá jako funkce nového zubu: od pravého zubu je implantát nerozeznatelný barvou i tvarem. "Správně vybraný a zavedený implantát s kostí perfektně sroste a zcela nahradí i poškozený kořen. A na rozdíl od pevných můstků není nutné obrousit okolní zdravé zuby, které se tak nenávratně poškodí," vysvětluje lékař. Výhodou nové zubní náhrady je i její životnost: kvalitní implantát vydrží už na celý život. "Umělý kořen zároveň vyplňuje mezeru po chybějícím zubu, která by v budoucnu mohla kvůli stažení kosti vyústit až v úbytek kostní hmoty," upozorňuje doktor Horák na fakt, proč je lepší každý ztracený zub znovu nahradit.

Ošetření na jednom místě

Úspěch zákroku spočívá v co nejpřesnějším umístění implantátu. K tomu dnes slouží aktivní navigovaná chirurgie. I proto má smysl hledat zdravotnické zařízení s co možná nejlepším vybavením - multifunkčním operačním sálem a zázemím v podobě lůžek. Ty na Klinice GHC Praha využívají lidé, kteří hledají profesionální péči se vším všudy. "Třeba právě sportovci, ale i lidé trpící obavou ze zubařů nebo ti, pro které čas jsou peníze, jsou na takový servis zvyklí," vypráví dr. Horák, lékař hokejistů z NHL a dříve i hráčů Lev Praha, týmu KHL.

Mnoha z nich musel často ošetřit opravdu vážné stavy. "Polovina úrazů hokejistů se týká právě obličejového skeletu. Jsou to zlomeniny, vyražené zuby či tržné rány na obličeji. Na klinice tak nejen sportovcům, ale i dalším pacientům, poskytujeme stomatologické služby v celé šíři, včetně například ortodoncie, stomatochirurgie nebo dentální hygieny," říká lékař, který ošetřuje lidi od 15ti let do pozdního věku. "Nedávno jsem například zaváděl implantáty 94 letému pacientovi," uzavírá specialista, který ročně "dodá" lidem do úst okolo 250 nových zubů.

MUDr. Radim Horák

Zkušený maxilofaciální chirurg, stomatochirurg a stomatolog je s medicínou spjatý už od dětství. K té byl blízko už ve dvou letech - bydlel s rodiči v areálu pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde byla jeho maminka sálovou sestrou. Vystudoval stomatologii na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. A v roce 1994 se do vojenské nemocnice vrátil jako lékař - na oddělení obličejové, čelistní a plastické chirurgie a po sloučení na ortopedii, traumatologii a rekonstrukční chirurgii. Nyní působí na Klinice GHC Praha. Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České stomatochirurgické společnosti a Implantologického klubu České republiky. Odborné stáže absolvoval ve Švýcarsku, Německu a ve Spojených Státech. Vedle běžné "zubařské" práce zvládá náročné zákroky z oblasti ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Je vyhledávaným specialistou zejména v oblasti zubních implantátů a protetické rekonstrukce. MUDr. Horák aktivně sportuje a se sportem je spojená také jeho lékařská praxe. Kromě hokejistů se stará o fotbalisty: byl lékařem mládežnických mužstev pražské Sparty, působil i u prvoligového týmu Slavie Praha. S ním vyhrál český pohár a zúčastnil se předkola Ligy mistrů. Nyní působí u dalšího mužstva české nejvyšší soutěže - u FK Příbram. Sám je vášnivým hráčem badmintonu.

Víte, že...

Pokud vám lékař nabízí implantát, mělo by vás zajímat několik věcí: "Podstatná je nejen cena, ale také záruka a kvalita implantátu - já například doporučuji systém švýcarské značky, která je i díky ověřeným klinickým výsledkům momentálně neprodávanější jak v Evropě, tak ve světě," říká MUDr. Radim Horák z Kliniky GHC Praha. "Zeptat se můžete na dobu hojení po implantaci i jaké je zajištění provizoriem - do čelisti se totiž nejprve zavede titanový šroub a na něj se na určitý čas nasadí zub provizorní. Pacient se také může informovat, jaký typ operace chce lékař zvolit i zdali má právě on pro tento typ výkonu dostatek kosti," vypočítává MUDr. Radim Horák. Implantáty totiž nejsou vhodné pro každého. "Například u diabetiků, silných kuřáků nebo lidí se sníženou imunitou, třeba po transplantacích nebo ozařování, se tento typ zubní náhrady nedoporučuje. Je to proto, že kost nemusí implantát přijmout. Lepší variantou je pak můstek," je přesvědčen specialista.

Historie zubních implantátů sahá až do starověku. Archeologové objevili dolní čelist ženy pocházející pravděpodobně z civilizace Mayů. V ní byly nasázeny části mušlí, které zřejmě měly plnit funkci ztracených zubů. A kolem roku 700 před naším letopočtem vznikly v etruské civilizaci náhrady zubů v podobě zlatých tyčinek. Do nich se vkládal umělý zub - zejména zvířecí.

V 18. století se začínaly vyrábět první protézy, které již přece jenom něco vydržely. Byly většinou ze slonovinové kosti nebo ze zlata, stříbra a kaučuku. Takovou protézu si tak ale mohla dovolit pouze majetnější část populace.

Jednou z prvních zubních klinik v Evropě specializovaných na ústní a čelistní chirurgii se v roce 1920 stalo původně zubní ambulatorium v pražské Vodičkově ulici.

O zub lze přijít z mnoha důvodů: nejčastějšími příčinami bývá úraz, onemocnění dásní, zubní kaz nebo jiné zánětlivé onemocnění zubu.