Procházíte smutným životním obdobím? Tři tipy, jak se s tím vyrovnat!

Ne vždy každý z nás v životě prožívá jen radost a štěstí. Čas od času cítíme smutek, pocit bezmoci či pocit ztráty. Mnohdy můžeme mít sklony vše potlačit a sáhnout po sklence alkoholu, cigaretách anebo po medikamentech. Je to ale ta správná cesta, jak úspěšně zvládnout období smutku? Není. Ve spolupráci s mentorkou Veronikou Navarro jsme připravili několik tipů, jak se se smutkem vyrovnat a zpracovat jej.

1) Nepopírejte smutek

Smutek jako takový souvisí se ztrátou a s pocity spojenými se ztrátou. Může jít o ztrátu někoho blízkého, konec vztahu, konec přátelství, smrt domácího mazlíčka či čehokoliv jiného. Tato emoce má několik fází. "První fázi smutku provází pocit ztráty kontroly, pocit bezmoci, pocit marnosti anebo beznaděje. Podle konkrétní situace ho velmi často obracíme dovnitř k sobě a míříme na svou sebehodnotu - nejsem dost dobrá, tohle by se nestalo, kdybych... a tak dále. Poté nastupuje fáze zloby v různých formách - hněv či vztek.

Pak může přijít fáze popření nebo zesměšnění. Často, pokud není smutek dobře prožit, stane se traumatem v nás, které následně vede k emoční oddělenosti a uzavření bolesti v nás. To poté znatelně ovlivní náš psychický či zdravotní stav," varuje mentorka Veronika Navarro z www.verunity.cz a dodává. "Mnohdy se vědomé neprožití smutku projeví až v průběhu měsíců či let, avšak někdy okamžitě. Poznáme to tak, že se necítíme " ve své kůži", nedokážeme se radovat, necítíme emoce, jsme apatičtí, jsme jakoby oddělení od světa, vnímáme ho jakoby přes filtr, nedokážeme se propojit s ostatními okolo sebe a podobně. U někoho pak v extrémních případech může dojít k propuknutí závislostí anebo ke vzniku sebepoškozování." Je jedno, oč v životě přijdete, co ztratíte, jakémukoliv smutku totiž musíte dát volný průchod a takzvaně si ho prožít se vším všudy.

2) Dovolte si smutek prožít

Smutek mívá různé intenzity, kdy většinou záleží na míře traumatu, které prožijeme, a zejména jakým způsobem ho zpracujeme. Smutek nás provází mnohokrát během života, ale některé okamžiky jsou přece jen opravdu zásadní svou intenzitou a v nich je zvláště důležité, jak s nimi a smutkem z nich naložíme.

"Nelze obejít to, co se stalo, a snažit se vědomě ovlivnit to, co je uloženo hluboko v podvědomí. To je obcházení a nalhávání si. Nelze se přesvědčit o tom, že mám radost ze života, když ji tak necítím a opravdu ji nemám. Nelze popírat pocity, které uvnitř sebe cítím, to zadělává akorát na další problémy. Proto se ke smutku vraťte. Nevracejte se ale skrze vzpomínky a emoce, zde pak dochází k retraumatizování místo k vyléčení. Danou situaci si dovolte prožít, smutek adresujte a integrujte. Rozhodně situaci neignorujte, ale nechte volný průchod emocím a pocitům. Potřebujete se vyplakat, vykřičet? Udělejte to. Cokoliv, co vám pomůže k uvolnění bolesti a smutku," doporučuje Veronika Navarro.

3) Nestyďte se vyhledat odborníka

U menších věcí jsme často schopni si s tím poradit sami. "Nicméně u těch závažnějších a hlubších je vhodné vyhledat zkušeného odborníka. Nestyďte se za to, je to zcela přirozený proces k uzdravení se. Mnohdy je to rychlejší a bezpečnější cesta. Vaše duše a tělo vám za to poděkujé. Vybírejte takového odborníka, který vám bude vyhovovat, u kterého se budete cítit naprosto bezpečně a bude tam důvěra. Vhodné je vybrat ty, co pracují nejen s myslí, ale i tělem, " doporučuje Veronika Navarro. Součástí léčebného procesu je i cesta ke znovunalezení radosti - v běžných věcech, maličkostech, v přírodě, sami v sobě.

Tip mentorky Veroniky Navaro:

Máte pocit, že se vám ze života vytratila radost a jste v obležení negativity a smutku? Primární je chtít se svým životem něco udělat, chtít změnu a odhodlat se pro ni. Začněte dělat, co vás baví, choďte do přírody, odpojte se od sociálních sítí a buďte s lidmi, se kterými se cítíte příjemně a bezpečně.