Prodeje jódových tablet v souvislosti s ruskou invazí vzrostly násobně

Prodeje jódových tablet stouply v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v českých lékárnách v letošním prvním čtvrtletí násobně. Zásoby jsou v tuto chvíli dostatečné. Odborníci upozorňují, že snaha chránit se před radiací vysokými dávkami jódu může být riziková. Vyplývá to z vyjádření zástupců lékáren.

Například podle Romany Žatecké z on-line lékárny Lékárna.cz zájem o jód prudce vzrostl na konci února. "Lidé je skoupili pod vlivem ruské hrozby aktivace jaderných zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nákupy jódu na Lékárna.cz po této zprávě naskočily desetinásobně. Zájem sice po dvou týdnech opadl, přesto zákazníci aktuálně nakupují stále dvojnásobně víc přípravků s jódem než na začátku letošního roku," uvedla Žatecká.

On-line lékárna Pilulka.cz eviduje v prvním čtvrtletí meziročně zhruba 4,5krát vyšší poptávku po přípravcích s jódem. "Naše skladové zásoby jsou v tuto chvíli dostatečné," uvedla mluvčí Kateřina Schotliová. Zvýšenou poptávku zaznamenal na přelomu února a března také Dr.Max. "Poptávka byla mírně vychýlená, ale srovnala se a skladové zásoby máme dostatečné - dokonce nabízíme tablety ve slevě," řekl mluvčí Michal Petrov.

Jód v rukou laika ale může být podle odborníků nebezpečný, zvlášť když ho bude někdo užívat v domnělé prevenci proti radiaci a v nadměrném množství. "Nedělejte to, nefunguje to takto jednoduše a je to nebezpečné kvůli riziku nežádoucích účinků," uvedla Kamila Horníčková z Lékárna.cz. Preventivní ochrana jódem v obavě před radiací je nebezpečná hlavně pro děti a nenarozená miminka, nežádoucí účinky mohou ohrozit také lidi s poruchou štítné žlázy a ty, kdo by používali jodid draselný opakovaně a užili by vyšší dávky než doporučené.

Na rizika upozorňuje i Státní zdravotní ústav (SZÚ). "Snaha chránit se vysokými dávkami jódu je z hlediska zdraví vysoce riziková a nežádoucí, protože nadbytek jódu může poškodit štítnou žlázu. Ve štítné žláze se tvoří zcela zásadní hormony, které regulují celý lidský metabolismus. Pokud si předávkováním jódem člověk takto rozkolísá hormonální rovnováhu, může nastat těžký rozvrat metabolismu," varoval Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ.

Před neuváženým užíváním tablet varuje také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nejde podle něj o žádný "univerzální protijed" proti ionizujícímu záření. "Jódové tablety pouze chrání štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojód z ovzduší," uvedl úřad. Ten je součástí mraku uvolněného z havarovaného jaderního reaktoru. Proto jsou tabletami standardně vybavení obyvatelé, kteří žijí v okolí elektráren.

Nebezpečný je ale podle odborníků i nedostatek jódu, proto se přidává například do soli. Dospělá osoba by měla mít ve stravě kolem 150 mikrogramů jódu na den, u dětí ve věku čtyři až 17 let je dávka 90 až 130 mikrogramů.