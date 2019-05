Protonová léčba v Praze pomohla už 4000 pacientům

Protonová radioterapie, jedna z nejmodernějších metod léčby rakoviny, je pro české pacienty reálně dostupná. V prestižním světovém Protonovém centru v Praze (PTC) je možné nejen rakovinu vyléčit, ale i ve velké míře eliminovat možné vedlejší účinky, které jsou běžné při jiných metodách léčby, a zachovat co nejvyšší kvalitu života nejen při léčbě, ale i po ní.

Z dlouhodobého hlediska se u pacientů po absolvování protonové léčby nevyskytují další doprovodná "onemocnění", která jsou nepřímým důsledkem klasického ozařování a výrazně zatěžují lidský organismus. PTC má i vlastní nejmodernější diagnostické přístroje a léčba se realizuje ambulantně. Co je ale nejpodstatnější, ačkoli je Protonové centrum soukromým zařízením, má smlouvu se všemi českými, slovenskými a vybranými zdravotními pojišťovnami EU. Stačí zavolat a objednat se na konzultace.

"Jsem velmi rád, že protonová léčba je dostupná všem pacientům. Využíváme naše technologické inovace a nové léčebné postupy ve prospěch nemocných rakovinou," říká Václav Laštovka, jeden ze zakladatelů centra. "Nejčastěji léčíme pacienty s rakovinou prostaty, prsu a dětské pacienty, dále léčíme také rakovinu vybraných lymfomů, nádory hlavy a krku, mozku a centrální nervové soustavy, nádory zažívacího traktu, jater a plic. Mrzí nás však, že se o naší léčbě stále málo ví." V léčbě rakoviny prsu má Protonové centrum světové prvenství a jejich inovativní postupy v léčbě vybraných lymfomů jsou světově uznávány a jsou zařazeny do oficiálních léčebných protokolů Aliance předních onkologických center.

Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Díky testování prostatického antigenu (PSA) u mužů je možné karcinom prostaty zachytit včas. "Při časných stádiích rakoviny prostaty je úspěšnost protonové léčby až 99 procent. Ovšem srovnáme-li protonovou a fotonovou terapii, tak se z dostupných dat zdá, že protony mají velmi nízkou incidenci u erektilních dysfunkcí a méně nežádoucích účinků na močový měchýř než fotonová radioterapie," říká MUDr. Jiří Kubeš, ředitel zdravotního úseku Protonového centra.

Rakovina prsu je nejčastější diagnózou u něžného pohlaví. "Při rakovině prsu je největší výhodou přesnost ozařování, která chrání srdce, plíce i míchu, a tím předchází riziku vzniku infarktu, srdečních problémů nebo rozvoji plicní fibrózy," vysvětluje výhody protonového ozařování MUDr. Andrea Pásztorová. A jak se pacient na léčbu do Protonového centra dostane? Všechno začíná konzultací, kdy lékaři PTC posoudí vhodnost protonové léčby a její nasazení.

Důležité je, že konzultace je bezplatná, dá se na ni objednat telefonicky a zrealizuje se do pár dní. Jakmile je pacientovi protonová léčba doporučena, je nutné posouzení Komplexním onkologickým centrem a následně je potřeba souhlas od zdravotní pojišťovny.

Výjimečný je v pražském Protonovém centru i přístup k pacientovi. "Každý pacient je pro nás stejně důležitý a snažíme se o individuální přístup ke každému z nich, je to naše poslání," říká vedoucí manažerka Klientského centra Veronika Galušková a vysvětluje: "Důležitou součástí úspěchu léčby každého pacienta je jeho psychická pohoda. Proto se snažíme to, abychom vytvořili psychickou podporu pro každého pacienta. Snažíme se o lidský přístup s dostatečnou mírou empatie a pochopení. Naším cílem je i odpovědět na všechny dotazy, se kterými se na nás pacient obrací."

Co je protonová radioterapie?

Podstatou unikátní technologie je protonový paprsek, který tvoří kladně nabité částice jádra vodíku. Prostřednictvím cyklotronu (urychlovače) dosáhnou poloviny rychlosti světla. Pak se paprsek transportuje do ozařovací místnosti a pomocí speciálního přístroje, tzv. Gantry, je nasměrován přímo do nádoru v těle pacienta. Protonové centrum je unikátní i právě proto, že využívá nejmodernější metodu tužkového skenování nádoru, což umožňuje ničit nádory s nejvyšší účinností, s milimetrovou přesností a zároveň chránit zdravé tkáně a orgány. To žádná jiná metoda léčby rakoviny nedokáže. Na každou diagnózu je přesně stanovený počet ozáření - frakcí, a to podle stádia a druhu rakoviny.

O Protonovém centru

Protonové centrum v Praze funguje od roku 2012. Za tu dobu se v něm léčilo už téměř 4000 pacientů ze 45 zemí světa. Na ozařování pacientů jsou využívány čtyři ozařovny, které mohou být v provozu souběžně každý pracovní den od rána až do večera.