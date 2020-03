Prymula podepíše souhlas k použití remdesiviru, jde o experimentální lék

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula by měl v úterý podepsat souhlas resortu s použitím léku na COVID-19 s účinnou látkou remdesivir. Novinářům to řekl po úterním zasedání vlády. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by lék vyvinutý americkou firmou Gilead mohl do Česka dopravit vládní speciál, protože jeho dovezení aktuálně komplikuje zastavená letecká doprava mezi USA a Evropou.

Použití zatím v ČR a EU neschváleného léku musí povolit ministerstvo zdravotnictví právě na základě stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Úřad v pondělí informoval, že dá léku s účinnou látkou remdesivir kladné stanovisko. "Předpokládám, že to podepíšu v úterý, je to tak připraveno," uvedl Prymula.

Klinické testy léku remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Výsledky studie by mohly být na konci března.

Prymula řekl, že postupy při využívání léku jsou dané. "Z infekčního oddělení je vyplněna webová aplikace, která je centrální, tam se vloží data o pacientovi," uvedl. Léčba je experimentální, americká firma dodá lék zdarma. "Budeme léčit konkrétní případy, které budou indikovány. Neznamená to, že preparát bude pro všechny na jednotce JIP," řekl. Výrobce by měl sám vybrat, u koho lék nasadit, dodá jen příslušný počet balení léku.

Dovezení léku komplikuje přerušení leteckého spojení mezi USA a Evropou. Babiš řekl, že Česko by mohlo pro lék poslat speciální letadlo, záležitost nyní stát řeší přes velvyslance. V Česku je aktuálně 396 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 52 víc než v pondělí večer.

Neexistující vakcína

Na COVID-19 zatím neexistuje žádný schválený lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce. U 80 procent nakažených, včetně všech v Česku, má infekce mírný průběh.

Babiš kritizoval, že ředitelka SÚKL Irena Storová odletěla na dovolenou na Kubu. "Je to absurdní, nevím, jak ji to mohlo napadnout. Já také měl letět 2. dubna na dovolenou, tak jsem to zrušil," uvedl Babiš. Storová se podle něj už vrátila do ČR.