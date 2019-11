Psychiatrička Dutková: Nedělejte z Vánoc kolotoč, zkazíte je celé rodině

Vánoce mají v rodině utvrdit pocit sounáležitosti. Ale to se nestane, pokud se soustředíte pouze na hektické přípravy a nakupování všech dárků, které si děti poručí, říká MUDr. Andrea Dutková, psychiatrička a psychoterapeutka z EUC Kliniky Praha - Opatovská.

Předvánoční běsnění se ve většině případů připisuje ženám - maminkám, uklízí, shánějí dárky, balí, vaří, rodinné setkání připravují. Jak předejít vánočnímu stresu?

Ženám bych poradila, aby se před Vánoci na chvíli zastavily a řekly si, co pro ně znamenají a jak je chtějí prožít. Vánoce by rodině měly dát pocit sounáležitosti, vzájemnosti. Dostanete-li se pouze do kolotoče nakupování, pečení a vaření, zkazíte Vánoce nakonec nejen sobě, ale i dětem. Předem si proto jako rodina sedněte a rozdělte si práci a zapojte do ní i starší děti, které zvládnou něco uklidit, nakoupit či pomoci s pečením. A také všichni domluvte na jejich programu: kdy koho navštívíte, zda se půjdete podívat na jesličky apod. Prostě stanovte si pevná pravidla, aby na samotné Vánoce bylo změn co nejméně. A z některých činností, třeba ze zdobení stromečku, se může stát rodinný rituál stmelující rodinu.

Je dobré dětem kupovat vše, co napíší na vánoční seznam?

Pokud byste chtěli dětem kupovat vše, co napíší na jakýsi seznam, není-li to lístek tříletého dítěte Ježíškovi, pak je dobré se zamyslet nad tím, jakého člověka vlastně chcete ze svého dítěte vychovat. Zda člověka, který bude chtít v životě všechno bez námahy a bude se vždy cítit trochu "prázdně", nebo zda ho naučíte určité skromnosti a zároveň mu vyberete takové dárky, na které si vzpomene ještě jako dospělý. Každý rodič své dítě dobře zná a když chce, umí v jeho přáních najít ta opravdu důležitá.

Co doporučujete rodičům, kteří si zvykli svoje děti zahrnovat dárky tak, že spíše záleží na počtu než na symbolu obdarování?

Věří-li dítě ještě na Ježíška, čeká, že bude obdarované a nic dalšího neřeší. Ale neznamená to, že musí dostat všechno, co si přeje. A když začne chápat, což obvykle bývá v první třídě, kdy mu řeknou další děti, že dárky dostává od rodičů - lepší ovšem je, když mu to šetrně sdělíte sami -, je vhodné ho vést k tomu, že má také obdarovávat. To neznamená, abyste mu dávali peníze na nákupy, ale může třeba ze sádla vytvořit kouli, do které namačká nějaké zrní, a společně s ním zajdete do lesa podarovat ptáčky. Do budoucna ho tím učíte, že pořizování dárků je možné brát jako obřad, který se skládá z několika částí: hledání, vybírání, kupování, předávání a radosti z toho všeho.