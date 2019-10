Psycholog Johnson uvedl na trh svou knihu Ven z bludiště

Z knihy Kam se poděl můj sýr?, v češtině poprvé vydané už v roce 2000, se stal celosvětový bestseller v žánru zaměřujícím se na osobní rozvoj a z jeho autora Spencera Johnsona kapacita oboru. Kniha však vyvolávala řadu otázek, a proto se Johnson rozhodl, že k ní dopíše pokračování: Ven z bludiště. V češtině vyšlo minulý měsíc.

Bestseller Kam se poděl můj sýr? se stal metaforou životní cesty: správné cesty k úspěchu, a to zdaleka nejen finančnímu. Místo sýru, který hledají postavy z knihy, myši a malí lidé Čmuchalka, Cupitalka, Leňo a Beňo, je totiž možné dosadit si úplně cokoli. Sýr se stal metaforou toho, co v životě chceme. Každý chceme něco jiného, ale každý něco rozhodně chceme (zaměstnání, partnerský vztah, peníze, dům, svoboda, dobré zdraví, společenské uznání nebo duševní vyrovnanost ) - a je jen na něm, aby se rozhodl, jakou cestu k cíli zvolí.

Nebát se změn

Bludiště je zase místem, kde člověk hledá to, co chce - firma či organizace, pro kterou pracuje, rodina nebo společnost, ve které žije. Podobenství o sýru se ovšem týká, a po pravdě v tom je její přínos nejzajímavější, i změny. Postavy v příběhu čelí náhlé změně, přičemž jedna z nich, která se nakonec vyrovná se změnou úspěšně, napíše na zeď bludiště, co se naučila. A až ostatní ten nápis najdou a uvidí, naučí se přistupovat ke změnám novým způsobem, jenž zmírní stres ve vašem životě. Že i v tom bude nějaké podobenství, asi není nutné dodávat.

K postavám známým z předchozí knihy se tentokrát přidává třetí, s jejíž pomocí bude možné zjistit, jak se i dostat zpět z bludiště. Bludiště může být jakákoliv překážka v životě. Podstatou je, jak se vyrovnat s radikální životní změnou. A že takové změny prostě někdy přijdou, je nevyhnutelné. Už jenom proto, že koloběh života a smrti si nevybírá. Spencer Johnson (1940-2017) o tom taky věděl svoje. Knihu psal v době, kdy mu byla diagnostikována rakovina slinivky. A naučit se s tím vyrovnat bylo nezbytné jak pro jeho rodinu, tak pro něj samotného.

Self-help guru

Kniha dokáže na nevelkém rozsahu čtenáře pozitivně naladit. Nebát se změn, které v životě mohou nastat, a pokud možno jim čelit a přizpůsobit se měnícím se podmínkám - to jen tak někdo neumí. Člověk se často nechce měnit, nechce přijímat nové postupy a změny, je příliš zvyklý na svou komfortní zónu, znamená to pro něj velký zásah do jeho života. Psycholog Spencer Johnson mu s laskavostí radí, co s tím. A právě jeho životní osud knize Ven z bludiště dodává pečeť jakéhosi razítka. Je jasné, že lidé se jen tak nezmění, trvá to a bolí to, nicméně - možné to je.

Ven z bludiště společně s Kam se poděl můj sýr? mohou klidně představovat jakýsi úvod do světa self-help literatury, který ukáže, že je dobré být aktivním a jedna zkažená šance neznamená konec světa. Tento typ literatury má nejen u nás velké množství odpůrců, ale dost zbytečně. A také příznivců - Johnsonovy knihy byly přeloženy do jazyků a i v Česku si už vybudoval slušnou čtenářskou základnu. Další knihu už nepřidá, ale pokud po něm zůstane odkaz v podobě cesty bludištěm, není to úplně málo.