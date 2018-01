Revoluce v medicíně! Nové srdce z 3D tiskárny

Náhrady končetin, zubů nebo kloubů jsou dnes už běžné. Technologický pokrok a nové vynálezy ale ženou medicínu dál. Tuzemští lékaři nedávno pacientovi voperovali plně funkční umělé srdce. Ve Španělsku před pár měsíci vědci vyrobili živou lidskou kůži. Blíží se doba, kdy bude možné "opravit" celého člověka?

Pro českou kardiochirurgii to byl jeden z historických úspěchů. A pro osmapadesátiletého muže, jenž trpěl oboustranným srdečným selháním, jediná šance, jak přežít. "Vzhledem k jeho vyššímu věku, stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu a vzrůstající plicní hypertenzi nemohl podstoupit transplantaci srdce ani mu nemohla být implantována standardní dlouhodobá srdeční podpora. Po vyhodnocení všech jeho vyšetření jsme rozhodli, že bude naším prvním pacientem, který dostane nové umělé srdce," vysvětlil Jan Pirk, přednosta Kardiocentra pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Na více než osmihodinové operaci spolupracoval čtrnáctičlenný tým odborníků. Zmíněnému pacientovi implantovali plně funkční srdeční náhradu. "Obsahuje sedmnáct integrovaných senzorů, které aktuálně vyhodnocují klíčové parametry pacienta. Proto systém dokáže automaticky regulovat i srdeční tep v závislosti na aktuální zátěži pacienta při denních činnostech," vysvětluje přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka.

Česko je po Francii a Kazachstánu teprve třetí zemí na světě, kde se taková operace povedla. Umělé srdce váží okolo 800 gramů, je tedy přibližně třikrát těžší než běžné lidské srdce. Části, jež přicházejí do kontaktu s krevním proudem, jsou tvořeny plně biologickým materiálem. Cena orgánu se pohybuje v řádu milionů korun, náklady operace v IKEM však byly hrazeny z rozpočtu klinické studie.

"Když jsme 31. ledna 1984 udělali v Institutu klinické a experimentální medicíny první transplantaci srdce v tehdejším Československu, byl to pro nás pomyslný strop lékařských možností a nikdo z nás by nepredikoval, že za třiatřicet let bude možné implantovat pacientovi srdce umělé," netají Pirk fascinaci nad tím, co současné technologické vychytávky lékařům umožňují.