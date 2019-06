Říkat "ne". Recept na lepší život

Když se někoho zeptáte, jak se má, v 95 procentech případů odpoví nějakou variací na "nestíhám", "dobře, ale hekticky", nebo dokonce "jsem šíleně zaneprázdněn". Být v jednom kole, na roztrhání, zahlcený či přetížený, se stalo čestným odznakem, známkou úspěchu i skromným chvástáním, které naznačuje, jak moc jste důležití a žádaní. Ale pokud opravdu "šíleně nestíháte", pak je i možné, že neumíte dost často říkat "ne". Píše to list The Guardian.

Mnozí z nás mají problém říkat "ne". Bojíme se odvrhnutí, hněvu - anebo jen nejistoty ohledně toho, jak bude protistrana reagovat. Naše snaha zavděčit se okolí má často kořeny v dětství. Vychovávají nás, abychom byli hodný chlapec nebo hodná dívka. Chválí, že jsme "maminčin malý pomocníček". Anebo se nám dostatečně nevěnují, a proto se snažíme vynutit si pozornost snahou dělat radost - i na vlastní úkor.

Britská hypnoterapeutka Chloe Brotheridgeová vzpomíná na klientku, která měla jako dítě pocit, že je zodpovědná za štěstí své depresemi trpící matky. A v současnosti je přesvědčená, že musí odpovědět "ano" na každou prosbu či žádost ze strachu, aby nikoho nepopudila.

Můžeme být natolik zvyklí říkat "ano" a snažit se dělat radost jiným, že ani nevíme, co vlastně sami chceme nebo potřebujeme. Ale pokud je náš život natolik napěchovaný žádostmi jiných lidí, že nemáme čas na to, co je doopravdy důležité pro nás, anebo pokud je dokonce ohroženo naše psychické zdraví, pak je čas na změnu.

Prvním krokem, jak se naučit používat slovo "ne", je tak trochu se rozčílit za všechen ten čas, energii a peníze, co vás stojí každé "ano" na věci, co jste měli odmítnout. Kolikrát jste šli na kávu s lidmi, se kterými jste vlastně na žádnou jít nechtěli? Na kolika jste byli svatbách, které byste raději vynechali? Kolik hodin jste strávili na nudných setkáních, na kterých jste neměli žádný důvod být?

Můžete říct: "Co je špatného na tom říct 'ano', aby měli lidé radost?" Tohle může být hořká pilulka na spolknutí, ale uvědomte si, že nutkavá touha někoho potěšit může být formou manipulace. Americká spisovatelka Byron Katieová to geniálně shrnula: "Největší klamnou představou je: 'Můžu tě zmanipulovat, abys mě měl rád'."

Nalháváme si, že jsme jen slušní, když se podvolujeme ostatním. Ale věci mohou nečekaně zhořknout, když zjistíme, že nikdo - ani my sami - nenaplňuje naše potřeby.

Abyste začali znovu získávat kontrolu nad svým časem a psychickou pohodou tím, že začnete více říkat "ne", musíte se naladit na to, co doopravdy chcete. Místo abyste impulzivně odpovídali "ano", si zvykněte se sami sebe ptát: "Souhlasím s tím kvůli sobě?" Začněte od maličkostí, od méně významných věcí. Naučte se vnímat, jak se cítíte po odmítnutí toho, co ve skutečnosti nechcete udělat.

Děsí vás představa, že máte někomu do očí říct "ne"? Pokud vás někdo požádá o něco, co nechcete udělat nebo na to nemáte kapacitu, získejte pro sebe trochu času. Požádejte lidi, aby vám poslali e-mail nebo textovou zprávu s tím, o co vás žádají, abyste se jim mohli ozvat.

Rozumným zdůvodněním je, že se nejdřív musíte podívat na program dalších dní, než odpovíte. Díky tomu si budete moci ujasnit, co doopravdy chcete a najít správná slova (nebo odvahu) pro případné odmítnutí.

A pokud vám je stále ještě zatěžko začít ostatní odmítat, mějte na paměti, co prohlásil slavný podnikatel a miliardář Warren Buffett: "Úspěšní lidé říkají 'ne' skoro na všechno." Protože říkat "ne" vám umožní říci "ano" na to, co je pro vás doopravdy důležité. Vytvoří vám prostor k tomu, na čem vám záleží, místo abyste se topili v zaneprázdněnosti, jako většina z nás.