Roušky chrání před nákazou hlavně ostatní

Je lepší mít podomácku ušitou roušku, než nemít roušku vůbec žádnou: přestože tu chybí vědecká jistota, lékaři roušky doporučují široké veřejnosti. Nikoliv kvůli vlastní ochraně před koronavirem, ale kvůli tomu, abychom nenakazili ostatní, píše agentura AFP.

"To je důležitý bod: hodně lidí si myslí, že se rouškou chrání před nákazou, zatímco rouška umožňuje omezit zdroje nákazy," řekl agentuře profesor K.K. Cheng, odborník na zdravotnictví působící na univerzitě v Birminghamu v Anglii.

"Funguje to, pokud roušku nosí každý. V takovém případě stačí velice základní rouška, protože kus látky může zabránit rozstřikování" kontaminovaných kapiček slin z úst nemocného, vysvětluje. "Není to dokonalé, ale je to mnohem lepší než nic," dodal.

Profesor Cheng se domnívá, že tato kolektivní ochrana je o to důležitější, že v případě koronaviru se může nakazit každý, aniž by o tom věděl: "Neznáme poměr, ale infekci předávají i pacienti, kteří nejeví vůbec žádné příznaky."

Přesto nepanuje žádná vědecká jistota ohledně účinnosti roušek. "Nevíme, zda podomácku ušité roušky opravdu snížily přenos nákazy, ohledně toho se udělalo jen velice málo výzkumu," poznamenává profesor Benjamin Cowling, který působí jako epidemiolog na univerzitě v Hongkongu.

Je to lepší než nic

Studie Cambridgské univerzity v roce 2013 dospěla k závěru, že v případě chřipkové pandemie "by roušky zhotovené doma měly být používány jen jako poslední možnost", ale "jsou lepší než nic".

A i lékaři, kteří je doporučují, trvají na tom, že se nesmí opomíjet základní opatření bránící nákaze, jako je mytí rukou. Od propuknutí epidemie mnoho západních zemí opakovalo, že všeobecné nošení roušek není nutné. Z pohledu Asie je to překvapivé stanovisko.

"Velká chyba ve Spojených státech a v Evropě podle mého názoru spočívá v tom, že lidé nenosí roušky," prohlásil šéf čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu v časopise Science.

"Nosit roušky není v západní kultuře zvykem," soudí profesor Cheng. Sehrát svou roli ale mohl podle něj i jiný faktor: obava, že oficiální doporučení by přimělo širokou veřejnost vrhnout se na dokonalejší roušky a masky s filtrací, vyhrazené zdravotníkům. "Pokud by si lidé mysleli, že mají nosit roušky proto, aby se sami ochránili, mohlo by to vyvolat nedostatek potřebných pomůcek," odhadl.

"Je tu do oči bijící nedostatek chirurgických roušek a nikdo nechtěl poplést populaci tím, že řekne 'nejsme s to vás vybavit, obstarejte si to sami'," říká expert na plicní choroby Nicolas Hutt, působící v Alsasku, tedy v jednom z nejvíce postižených francouzských regionů.

Návodů na výrobu je plno

Také Hutt vybízí lidi, ať nosí "alternativní roušky, ručně ušité či průmyslově vyrobené", ale jiné než ty, co jsou určeny pro lékařský personál. Nedostatek těchto roušek pro ošetřovatele vyvolal ve Francii polemiky.

"Nejsou to roušky pro lékařské účely, ale spíše jde o zábranu proti prskání pro širokou veřejnost," vysvětluje tento francouzský lékař. A přimlouvá se pro jejich používání "ve všech prostorách, kde nelze dodržovat správný odstup, jako jsou obchody".

Návody, jak si vyrobit roušku, kolují po internetu. Jeden zveřejnilo ve Francii i sdružení pro normalizaci, působící při ministerstvu průmyslu.

Poslední dobou také několik evropských zemí zaujalo nový postoj k nošení roušek. Jsou povinné v Česku a na Slovensku, Rakousko je zavedlo při nakupování v supermarketech.

Francouzský premiér Édouard Philippe na jedné z tiskových konferenci připustil, že si je "dobře vědom citlivosti" problému s rouškami. Francouzské úřady týdny opakují, že roušky nejsou zapotřebí, pokud nejste nemocný. Přesto šéf vlády ohlásil, že specializované podniky v textilním průmyslu a papírenství byly pobídnuty, aby se pustily do výroby nových roušek pro specifické účely. Nemají být pro ošetřovatele, ale měly by se nosit jako ochranné roušky, zaručující, že se chráníme a bojujeme proti epidemii.

Některé roušky by mohly být i značkové a luxusní: Chanel už dal najevo, že se hodlá do roušek pustit, jakmile bude mít schválené vzorky a materiály.